Marrocos vence Canadá e avança às oitavas de final na liderança do Grupo F

O Marrocos está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. No estádio Al Thumama, nesta quinta-feira (1º), a seleção africana venceu o Canadá por 2 a 1 e ficou com uma das vagas do Grupo F, junto da Croácia, que empatou com a Bélgica e também avançou. O time ficou na liderança e voltou às oitavas após 36 anos.

Na próxima fase, os adversários das oitavas serão do Grupo E. A chave tem: Espanha, Alemanha, Costa Rica e Japão.

Com a bola rolando, o Marrocos abriu o placar logo aos 3 minutos. Em bola lançada na área, o goleiro canadense Borjan tenta antecipar com os pés, mas acaba deixando a bola com Ziyech, que manda por cobertura de primeira: 1x0.

Melhor em campo, a seleção africana ampliou aos 23. Ziyech lançou En-Nesyri, que superou a marcação em velocidade e bateu forte: 2x0. Da partida controlada, um susto que deixou Canadá vivo: aos 39, Adekugbe cruzou da esquerda, a bola desviou no zagueiro Aguerd contra e venceu o goleiro Bono: 2x1.

Na volta do intervalo, o Canadá dominou a partida e pressionou demais. Aos 25, Hutchinson aproveitou escanteio e cabeceou forte no travessão. A bola ainda bateu na linha do gol de Marrocos, mas não entrou. Apesar da pressão, a seleção africana resistiu e terminou com a classificação e a liderança.

Canadá x Marrocos | saiba como foi o jogo

ESCALAÇÕES

Canadá: Borjan; Johnston, Adekugbe (Hutchinson), Miller e Steven Vitória; Hoilett, Buchanan, Kaye (Jonathan David) e Larin (Koné); Osorio (Laryea) e Davies. Técnico: John Herdman.

Borjan; Johnston, Adekugbe (Hutchinson), Miller e Steven Vitória; Hoilett, Buchanan, Kaye (Jonathan David) e Larin (Koné); Osorio (Laryea) e Davies. Técnico: John Herdman. Marrocos: Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi (Hamdallah) e Sabiri (Aboukhal); Ziyech (El Yamiq), En-Nesyri e Boufaul (Amallah). Técnio: Walid Regragui.

Canadá 1x2 Marrocos | Ficha técnica