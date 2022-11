Bélgica x Canadá na Copa do Mundo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Bélgica e Canadá se enfrentam em jogo válido pelo Grupo F da Copa do Mundo do Catar. O duelo desta quarta-feira (23) será no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, a partir das 16h.

A Bélgica é favorita ao primeiro lugar da chave e com jogadores tarimbados, sonha em superar a Copa anterior quando chegou às semifinais. Mesmo que sem o atacante Lukaku, que só deve estrear na 3ª rodada, os belgas contam com Courtois, Carrasco, Kevin De Bruyne e Eden Hazard para estrear com pé direito.

Já o Canadá, que volta a uma Copa do Mundo depois de 36 anos, conta com uma seleção renovada e de bom nível, querendo surpreender na luta por uma vaga nas Oitavas de Finais.

ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV, Fifa Plus e CazeTV. O Diário do Nordeste também acompanha em tempo real.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BÉLGICA:

Courtois, Debast, Alderweireld e Vertonghen, Meunier, Onana, Witsel e Carrasco, Hazard e De Bruyne, Batshuayi.Técnico: Roberto Martínez

CANADÁ:

Borjan, Johnson, Vitória, Miller e Adekugbe, Piette e Eustáquio, Hoilett, Larin e Davies, David. Técnico: John Herdman



FICHA TÉCNICA

Bélgica x Canadá

Estádio: Ahmad Bin Ali (QAT)

Data e hora: 23 de novembro, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Janny Sikazwe (ZAM)

Assistentes: Jerson dos Santos (ANG) e Arsénio Marrengula (MOC)

Árbitro de vídeo: Juan Soto (VEN)