Alemanha vence a Costa Rica, mas está fora da Copa do Mundo

A Alemanha está fora da Copa do Mundo. Os tetracampeãs do mundiais venceram a Costa Rica por 4 a 2 no estádio Al Bayt, mas foram eliminados após a vitória do Japão diante da Espanha, no outro jogo do Grupo E.

Com a vitória, a Alemanha ficou em 3º com 4 pontos, mas ficou atrás da Espanha, 2ª colocada, com os mesmos 4 pontos e saldo de gols superior: 6 a 1. O líder do Grupo C foi o Japão, com 6 pontos. A Costa Rica também se despede, ficando em 4º com 3 pontos.

A eliminação da Alemanha é a 2ª seguida na 1ª Fase de Copas do Mundo. Em 2018, quando defendia o título, também caiu precocemente.

Como foi o jogo

A Alemanha dominou o 1º tempo. Com toda posse de bola, o time alemão foi criando chances Musiala e Muller chegaram perto de marcar, mas aos 9 minutos, Gnabry aproveitou cruzamento de Raum para fazer 1 a 0.Goretzka e Kimmich tiveram chances de ampliar, mas Navas defendeu as duas tentativas.

A Costa Rica teve uma chance aos 42 minutos, após falha da defesa alemã, mas Fuller finalizou para defesa de Neuer.

Musiala e Muller chegaram perto de marcar, mas aos 9 minutos, Gnabry aproveitou cruzamento de Raum para fazer 1 a 0.

Legenda: A Alemanha abriu o placar com Gnabry Foto: Divulgação / Alemanha

Goretzka e Kimmich tiveram chances de ampliar, mas Navas defendeu as duas tentativas.

A Costa Rica teve uma chance aos 42 minutos, após falha da defesa alemã, mas Fuller finalizou para defesa de Neuer.

Muitos gols

O 2º tempo começou com a Costa Rica saindo mais ao ataque, e empatando o jogo aos 12 minutos: Campbell chutou, Neuer deu rebote e Tejeda mandou para as redes.

Depois do gol sofrido, a Alemanha foi para o desespero, perdendo chances claras, como a bola na trave de Musiala, aos 21.

Foi quando aos 24 minutos, a Costa Rica virou o jogo, com o zagueiro Vargas aproveitando lance confuso na área alemã. O resultado classificava a Costa Rica.

Legenda: A Costa Rica deu um susto na Alemanha, chegando a virar o jogo Foto: Divulgação / FIFA

A Alemanha empatou em seguida, em reação imediata com gol de Havertz, mas precisava vencer por dois gols e esperar um tropeço do Japão, que vencia a Espanha.

O time alemão até fez sua parte, virando o jogo e ampliando para 4 a 2 com gols de Havertz e Fullkrug, mas o Japão venceu a Espanha, eliminando a equipe da Copa do Mundo.

Legenda: A Alemanha virou o jogo, mas foi eliminada após vitória do Japão sobre a Espanha Foto: Divulgação / FIFA

Como foi o tempo real da partida:

ESCALAÇÕES

COSTA RICA



Keylor Navas, Fuller, Óscar Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Celso Borges, Tejeda, Aguilera, Campbell, Venegas.. Técnico: Luis Fernando Suarez

ALEMANHA



Neuer, Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Gündogan, Goretzka, Gnabry, Musiala, Sané, Thomas Müller. Técnico: Hansi Flick

COSTA RICA X ALEMANHA | FICHA TÉCNICA

Data e hora: 1/12/2022 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Al Bayt Stadium, em Al Khor (Qatar)

Árbitro: Stéphanie Frappart (França)

Assistentes: Karen Diaz Medina (México) e Neuza Back (Brasil)

VAR: Kathryn Nesbitt (Canadá)