Em jogo de seis gols, Sérvia e Camarões empatam pelo grupo do Brasil na Copa do Mundo

Em jogo de seis gols e muita emoção pela Copa do Mundo, com direito a virada, Camarões e Sérvia empataram em 3 a 3, nesta segunda-feira (28), no Estádio Janoub, em Al-Wakrah, no Catar. Os camaroneses saíram na frente, sofreram a virada para 3 a 1 e buscaram o empate no 2º tempo, em jogo pelo Grupo G.

Os gols dos africanos foram de Castelletto, Aboubakar e Choupo-Moting, enquanto os europeus balançaram as redes com Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic. Com o resultado, as seleções somam o primeiro ponto no torneio após derrotas para Suíça e Brasil na 1ª rodada do Mundial.

A dupla volta a campo e briga pela classificação às oitavas de final na sexta (28). Camarões enfrenta o Brasil, às 16h, no Estádio Lusail, e e a Sérvia encara a Suíça no Estádio 974, no mesmo dia horário.

Legenda: Sergej Milinkovic-Savic garantiu a virada da Sérvia contra Camarões ainda no 1º tempo Foto: divulgação / Fifa

En campo, Camarões abriu o placar aos 28, em bola parada. Castelletto aproveitou desvio de cabeça em cobrança de escanteio e apenas empurrou para o fundo da rede: 1x0. A Sérvia se lançou ao ataque e, nos acréscimos, conseguiu a virada com gols de Pavlovic e Sergej Milinkovic-Savic.

Na volta do intervalo, os sérvios se mantiveram com mais volume e ampliou. Aos 7, dentro da área, Mitrovic recebe na área e bate colocado, marcando: 1x3. O confronto parecia controlado, mas Camarões tinha um trunfo: Aboubakar. O camisa 10 marcou um golaço de cobertura aos 17 e deu passe para Choupo-Moting aos 20: 3x3, decretando o placar.

Camarões 3x3 Sérvia | Saiba como foi o jogo

Escalações

Camarões | Epassy; Fai, N’Koulou, Castelletto e Tolo; Zambo Anguissa (Oum Gouet), Kunde (Bassogog) e Hongla (Aboubakar); Mbeumo (N'Koudou), Choupo-Moting e Toko Ekambi (Ondoua). Técnico: Rigobert Song.

Epassy; Fai, N’Koulou, Castelletto e Tolo; Zambo Anguissa (Oum Gouet), Kunde (Bassogog) e Hongla (Aboubakar); Mbeumo (N'Koudou), Choupo-Moting e Toko Ekambi (Ondoua). Técnico: Rigobert Song. Sérvia | Milinkovic-Savic; Milenkovic, Velijkovic (Babic), Pavlovic (Stefan Mitrovic) e Maksimovic; Zivkovic (Radonjic), Lukic, Tadic e Sergej Milinkovic-Savic (Grujic); Mitrovic e Kostic (Djuricic). Técnico: Dragan Stojković.

Camarões 3x3 Sérvia | Ficha Técnica