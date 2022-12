México vence a Arábia Saudita, mas é eliminado da Copa do Mundo

O México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (30), mas não conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A seleção mexicana terminou a fase de grupos empatada em número de pontos com a Polônia, mas ficou atrás da seleção europeia na tabela por conta do saldo de gols. Martin e Chávez marcaram para o México, enquanto Salem Al Dawsari descontou para a Arábia Saudita.

FIM DE JOGO!



Uma partida espetacular entre #KSA e #MEX, mas ambas as seleções acabaram sendo eliminadas. pic.twitter.com/56NZfgtJHG — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 30, 2022

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo entre as duas seleções foi bastante movimentado, mas com vantagem do México. A seleção mexicana pressionou bastante o adversário e teve boas chances de abrir o placar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro saudita. A Arábia Saudita teve menos posse de bola, mas ainda assim conseguiu criar algumas boas chances na etapa inicial. As duas seleções foram para o intervalo empatando em 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

O México voltou pressionando para o segundo tempo e abriu o placar logo nos primeiros minutos da etapa final, com Martin. Alguns minutos depois, Chávez, em uma bela cobrança de falta, ampliou o marcador. O México lutou pelo gol que o classificaria para as oitavas de final da Copa do Mundo, mas teve dois gols anulados por conta da posição de impedimento. Nos acréscimos, Salem Al Dawsari diminuiu para a Arábia Saudita.

CLASSIFICADOS

Após o término das três rodadas do Grupo C da Copa do Mundo, Argentina e Polônia garantiram classificação para as oitavas de final. A Argentina enfrenta a Austrália neste sábado (3), às 16h de Brasília. Já a Polônia encara a atual campeã França. A partida entre as duas seleções acontece neste domingo (4), às 12h de Brasília.

COMO FOI O TEMPO REAL DE ARÁBIA SAUDITA X MÉXICO: