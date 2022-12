Na tarde desta terça-feira, (6), Marrocos e Espanha se enfrentaram em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida aconteceu no estádio Cidade da Educação e as equipes entraram em campo para o tudo ou nada. O jogo terminou empatado no tempo normal e na prorrogação e foi decidido nos pênaltis. Nas penalidades Marrocos levou a melhor, com destaque para o goleiro Bono, que defendeu três pênaltis e eliminou a Espanha do Mundial.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira parte do jogo foi marcada por muita disputa da bola. Apesar de a Espanha ter tido uma maior posse, Marrocos acabou oferecendo mais perigo ao goleiro Unai Simón do que os espanhóis ao Bono. A partida terminou em 0 a 0 e a Espanha acabou surpreendendo negativamente. A única chance clara de gol no primeiro tempo foi a finalização de Gavi, que bateu no travessão, mas o impedimento acabou interrompendo o lance.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda parte do jogo as equipes baixaram o nível e ficaram maior parte dos 45 minutos trocando passes e tentando chegar com efetividade ao ataque, porém, não foi o que aconteceu. O jogo terminou em 0 a 0, sem muitas chances de gol criadas. A falta de precisão de ambas equipes levou o jogo para a prorrogação.

PRORROGAÇÃO

Nos dois tempos da prorrogação a partida seguiu o que já havia sido traçado no tempo normal, continuava sem chances claras de gol. Quem teve a oportunidade de abrir o placar foi a Espanha no último minuto da partida, mas Sarabia, chutou, a bola tocou na trave, saiu pelas linhas de fundo e não conseguiu abrir o placar. Com isso o jogo seguiu empatado e foi para os pênaltis.

PÊNALTIS

Nas penalidades, Marrocos levou a melhor, o destaque foi para o goleiro Bono que defendeu três cobranças. Com uma penalidade na trave, de Sarabia, a Espanha foi eliminada. Além dele, Soler e Busquets também perderam o gol e facilitou a vida dos marroquinos nas cobranças. Pelo lado de Marrocos, somente Benoum perdeu a cobrança, Hakimi bateu o último pênalti e garantiu a seleção marroquina nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, e Boufal. Técnico: Walid Regragui

Espanha: Simon; Azpilicueta, Rodri, Torres, Balde; Gavi, Busquets, Gonzalez; Nico Williams, Morata, e Olmo. Técnico: Luis Enrique

Dia 06/12, às 12h O árbitro será Fernando Rapallini (Argentina) e os assistentes serão Juan Pablo Belatti e Diego Bonfa (Argentina) Mauro Vigliano (Argentina) Estádio Cidade da Educação

