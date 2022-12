Holanda x Estados Unidos pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Holanda entra em campo nesta sexta-feira (2), às 12h (horário de Brasília), contra os Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O duelo acontece no Khalifa International Stadium, em Doha (QA).

Os holandeses chegam às oitavas de final após liderarem o Grupo A, com sete pontos, conquistando duas vitórias e um empate. O EUA, por sua vez, se classificou na 2ª colocação do Grupo B, com cinco pontos, somando um triunfo e dois empates.

Este será o primeiro confronto entre as seleções na história da Copa do Mundo. Anteriormente, Holanda e Estados Unidos haviam se enfrentados em Mundiais Sub-17, em 2005 e 2019, com duas vitórias holandesas.

O vencedor do confronto enfrentará o classificado de Argentina x Austrália.

Onde assistir

A partida será transmitida na Globo, no SporTV e na plataforma de streaming FIFA+.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Holanda: Noppert; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong e Blind; Klaassen, Bergwijn e Gakpo. Técnico: Louis van Gaal.

Estados Unidos: Turner; Dest, Carter-Vickers, Tim Ream e Robinson; Musah, Adams, McKennie e Aaronson; Weah e Wright. Técnico: Gregg Berhalter.

Holanda x Estados Unidos | Ficha Técnica

Local: Khalifa International Stadium, em Doha (QA)

Data: 03/12/2022 (sábado)

Horário: 12h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)