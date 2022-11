Tunísia x Austrália na Copa do Mundo: veja horário, onde assitir e prováveis escalações

Tunísia e Austrália entram em campo neste sábado (26), às 07h de Brasília, no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar, para disputar a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

As duas seleções fazem parte do Grupo D da competição, ao lado de França e Dinamarca. A Tunísia está atualmente na segunda colocação do grupo, somando um ponto em uma partida disputada. Na rodada passada a seleção empatou em 0 a 0 com a Dinamarca. Já a Austrália ocupa atualmente a quarta posição do grupo, sem somar nenhum ponto na primeira rodada. No primeiro jogo, a seleção perdeu para a França por 4 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo, pelo SporTV, pelo Fifa+ e pelo GloboPlay.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tunísia: Dahmen; Bronn, Meriah e Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni e Abdi; Khazri, Jebali e Msakni. Técnico: Jalel Kadri.

Austrália: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles e Behich; Mooy; Leckie, Irvine, McGree e Goodwin; Duke. Técnico: Graham Arnold.

TUNÍSIA X AUSTRÁLIA | FICHA TÉCNICA

Local: Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar

Data: 26/11/2022 (sábado)

Horário: 07h (de Brasília)

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Árbitros assistentes: Rafael Foltyn (ALE) e Jan Seidel (ALE)