Grupo Mateus, São Luiz, Carrefour: veja o que abriu e o que fechou no varejo cearense em 2024

O fim de 2024 trouxe um balanço até certo ponto positivo para as marcas cearenses e regionais que atuam no varejo do Ceará. O ano se encerra com alguns fechamentos importantes, principalmente, entre grandes bandeiras nacionais, e traz destaque para lojas de rua e aberturas de shoppings e estabelecimentos, como atacarejos e supermercados.

Ao longo deste ano, pelo menos duas das maiores redes varejistas nacionais viram suas operações reduzirem no Estado, sobretudo em Fortaleza. Uma foi o Grupo Pão de Açúcar (GPA), que fechou quatro de 15 lojas que ainda mantinha em Fortaleza; outra foi o Grupo Carrefour Brasil, que encerrou todos os hipermercados da bandeira Carrefour.

Em sentido totalmente oposto, o Grupo Mateus, do Maranhão, cresceu muito as operações — e as intenções de lojas — no Ceará, com foco em Fortaleza, agora o principal destino da expansão agressiva da companhia. Redes cearenses, como Centerbox, Cometa e São Luiz, foram destaques com novas aberturas.

Embora os supermercados representem as principais marcas cearenses, as empresas são apenas parte do varejo local. O ano ainda foi marcado por mudanças no Centro de Fortaleza, com o crescimento de lojas no estilo 'Shopee', inclusive ocupando lojas tradicionais do bairro.

O Diário do Nordeste traz agora uma retrospectiva dos principais destaques do varejo cearense ao longo de 2024, entre aberturas e fechamentos importantes que aconteceram em Fortaleza e demais cidades do Estado.

Após 25 anos, C&A encerra as atividades no Centro de Fortaleza

A partir de 1º de janeiro deste ano, a única loja de rua da varejista de moda C&A no Ceará, na rua Senador Pompeu, na Capital, fechou as portas. Aberta há mais de 25 anos, a unidade seguiu o exemplo da concorrente Renner, que meses antes, em maio de 2023, encerrou as atividades no mesmo bairro, na rua Barão do Rio Branco.

Ambas as empresas seguem com lojas somente em shoppings. Outras duas concorrentes nacionais, Marisa e Riachuelo, ainda resistem no Centro, nas imediações da Praça do Ferreira, assim como bandeiras do varejo de eletrodomésticos, como Casas Bahia e Magazine Luiza.

O cenário aponta para um fechamento gradual de estabelecimentos de marcas nacionais no Centro de Fortaleza. O bairro já chegou a contar com três Lojas Americanas e três Marisa.

Legenda: A.M. Presentes: loja no estilo 'Shopee física' abre no lugar da antiga C&A no Centro de Fortaleza

Em contrapartida, popularizaram-se lojas no estilo 'Shopee', com produtos importados, geralmente comprados pela internet, a preços mais baixos do que a maioria dos varejos. A antiga C&A do Centro foi uma das últimas a ter o espaço adaptado para receber uma loja do gênero, denominada A.M. Presentes.

GPA e Carrefour: grandes marcas reduzem participação no Ceará

O ano de 2024 foi difícil para dois dos maiores grupos varejistas do Brasil no Estado. De um lado, o GPA, que já esteve no top-3 nacional de grandes empresas do varejo, viu minguarem as suas operações em território cearense.

Em um ano, o Pão de Açúcar encerrou praticamente a bandeira Mercado Extra, mantendo somente uma loja aberta, em frente à Rodoviária de Fortaleza, no bairro de Fátima. Foram dois encerramentos em aproximadamente 100 dias.

Indo pelo mesmo caminho, o GPA encerrou dois dos 13 supermercados da bandeira Pão de Açúcar, ambos na Aldeota. Em outubro, foi a vez da unidade no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Senador Virgílio Távora. Nesta terça-feira (31), será a vez da loja no Shopping Aldeota.

Um dos mais emblemáticos fechamentos em 2024 foram os quatro hipermercados do Carrefour. O grupo decidiu encerrar a bandeira no Ceará e fechou as lojas que ainda estavam abertas no Estado, todas em Fortaleza.

Legenda: Pão de Açúcar e Carrefour fecharam lojas em 2024 em Fortaleza

Com isso, as unidades do Farias Brito, Fátima, Luciano Cavalcante e Maraponga deixaram de existir. As três últimas foram convertidas em demais bandeiras do Grupo Carrefour. Anteriormente, em 2023, o grupo havia encerrado o estabelecimento no bairro Aldeota.

Os antigos hipermercados tanto na Maraponga quanto no bairro de Fátima foram remodeladas para abrigarem novas unidades do atacarejo Atacadão. Já o empreendimento do Luciano Cavalcante passou por reformas para servir o segundo clube de compras Sam's Club da Capital. Somente a loja do Farias Brito foi definitivamente encerrada.

Grupo Mateus intensifica aberturas no Ceará

Em total contramão aos encerramentos estão as aberturas de lojas, principalmente do Grupo Mateus. A rede do Maranhão está no Ceará desde 2021, mas somente a partir de 2023 começou a entrar mais agressivamente no mercado local. Em 2024, Fortaleza e Região Metropolitana passaram a ser o foco da expansão.

Ao todo, foram quatro aberturas em 2024, sendo três Mix Mateus (Russas, Caucaia e Fortaleza) e um Eletro Mateus, o primeiro do Ceará em loja solo, em esquema de combo com o atacarejo no bairro José Walter, na Capital, onde funciona ainda a sede da companhia no Estado.

Para 2025, duas lojas estão mais encaminhadas. São elas o Mix Mateus Jangurussu, na BR-116, e o Hiper Mateus Aldeota, no terreno anteriormente ocupado pelo hipermercado Carrefour. A tendência é de que essas duas sejam as próximas inaugurações da empresa em Fortaleza.

Outras já anunciadas e confirmadas pelo Grupo Mateus são duas lojas em esquema de combo, sendo dois Mix e dois Eletro Mateus. Um desses será inaugurado no bairro Farias Brito, no cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy, onde anteriormente funcionava o hipermercado Carrefour.

Legenda: Mix Mateus abre loja no José Walter, em Fortaleza

O outro combo no bairro Padre Andrade, na avenida Sargento Hermínio Sampaio, em terreno de duas de três plantas da antiga fábrica têxtil Guararapes.

Há ainda dois terrenos adquiridos pela empresa em Fortaleza, uma em Messejana e outra na Parangaba. Assim como as lojas no Farias Brito e no Padre Andrade, não há previsão de inauguração, e as obras ainda não foram iniciadas.

Conforme informações apuradas pela reportagem, estão previstas "novidades para Fortaleza e interior" para 2025. Atualmente, o grupo maranhense tem 15 lojas no Ceará, o terceiro estado com mais unidades da empresa, atrás somente do Maranhão e do Pará.

Cometa, São Luiz, Center Box: redes cearenses também expandem

O fortalecimento do Grupo Mateus não é uma experiência restrita à empresa regional, que atualmente é a terceira maior varejista do País, segundo dados do ranking da Cielo em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). As redes locais também aproveitaram o ano para ampliarem a malha de lojas no Estado.

Maior rede cearense do setor de varejo alimentício em 2024, de acordo do ranking da Cielo e da SBVC, o Cometa vai fechar 2024 com 41 lojas, sendo a maioria em Fortaleza. Duas das inaugurações aconteceram no último fim de semana do ano, uma no Centro e outra no Lago Jacarey, ambas em Fortaleza.

Pelo menos até 2029, a meta é duplicar essa quantidade e chegar a 80 unidades, sendo principalmente supermercados. A empresa ainda vai contar, ainda em período de testes, com lojas no modelo 'Express', parecido com o que é feito atualmente pela Oxxo em São Paulo.

O São Luiz foi outra rede local a expandir as operações. Com o tradicional Mercadinhos, chegou pela primeira vez a Sobral, na Região Norte, e abriu uma loja na avenida Abolição, em Fortaleza. Já com o Mercadão, bandeira de descontos que funciona como intermediário entre supermercado tradicional e atacarejo.

Legenda: Grupo São Luiz tem focado nas expansões da bandeira Mercadão. Bandeira, no entanto, não está confirmada no lugar do Pão de Açúcar

Além das duas lojas de Mercadinhos, a empresa duplicou o número de Mercadões, saindo de quatro para oito, atingindo inclusive locais distantes da área nobre de Fortaleza, como Mondubim e Castelão. Para 2025, a expectativa é de mais quatro lojas da bandeira, sendo duas na Capital, uma em Caucaia e uma em Juazeiro do Norte. Dois Mercadinhos também devem ser abertos, em Aquiraz e Eusébio.

Outra rede cearense com destaque foi o Centerbox Supermercados. A empresa tem 18 lojas, sendo 17 da marca e um Gerardo's Atacarejo. Foram duas inaugurações em 2024, sendo uma no bairro Granja Portugal e a mais recente no bairro Curió. Com os investimentos, a empresa continua consolidada como uma das maiores supermercadistas do Ceará, também conforme do ranking da Cielo com a SBVC.

Novos shoppings movimentam Região Metropolitana de Fortaleza e interior

O impacto de novos negócios levou à intensificação de centros de compras. Diferente de grandes empreendimentos como North Shopping Fortaleza e Via Sul, que também passaram por remodelações ao longo de 2024, esses shoppings de pequeno e médio porte ganharam mais popularidade.

Pelo menos seis empreendimentos do gênero foram destaque neste ano, sendo três em Fortaleza (Pátio Castelão, Pátio Montenegro e Mall Guararapes), dois na Região Metropolitana da Capital (Laguna Mall e Harmony Mall Rota do Sol) e um no interior (shopping em Quixeramobim sem nome definido).

Legenda: Pátio comercial no bairro José Walter terá cerca de 9.500 metros quadrados e investimento de R$ 20 milhões

Desses, somente o Pátio Castelão já foi inaugurado e conta com a operação do Mercadão São Luiz e terá ainda farmácia e uma academia 24 horas Gaviões. Para 2025, o Pátio Montenegro, o Laguna Mall e o Harmony Mall Rota do Sol, além do shopping em Quixeramobim, deverão ser abertos.

Já o Mall Guararapes, em terreno das antigas plantas fabris 2 e 3 da fábrica têxtil da Guararapes, segue sem previsão de início das obras. Vale lembrar que a unidade conta, dentre as lojas confirmadas, com um Mix e um Eletro Mateus e uma academia Smartfit.