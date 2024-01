Com prateleiras esvaziadas, Carrefour confirma a funcionários fechamento de loja em Fortaleza

Funcionários da unidade do Carrefour localizado no cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, foram oficialmente comunicados sobre o fechamento definitivo da unidade, previsto para o dia 31 de janeiro. A confirmação foi feita à reportagem do Diário do Nordeste na tarde desta segunda-feira (15).

Há quase um mês, o Diário do Nordeste apurou, junto a empregados do estabelecimento e fontes ligadas ao setor de supermercado, que o Carrefour do Farias Brito encerraria definitivamente as operações no fim de janeiro, 23 anos após a inauguração do antigo Hiper Bompreço no local.

Os permissionários do Carrefour, cujos negócios ficam na área interna do hipermercado, também já foram oficialmente comunicados sobre o encerramento das atividades. Alguns estabelecimentos estão fazendo liquidações, com descontos que podem chegar a 50%, segundo anúncios na frente das lojas. Alguns dos lojistas terão até o início de fevereiro para encerrar os trabalhos no local.

O Carrefour da Bezerra de Menezes encontra-se em queima estoque, e alguns setores, como padaria, açougue e hortifrúti, já se encontram desativados. Os descontos em produtos podem ultrapassar a casa dos 70%, principalmente em produtos não-alimentícios, caso de utensílios domésticos e itens de limpeza.

Nos últimos dias, diversos clientes têm comparecido ao hipermercado para adquirir produtos a preços mais baixos. No caso desta unidade do Carrefour, a corrida pelos descontos tem esvaziado as prateleiras antes do fim definitivo da unidade.

Legenda: Consumidores lotam carrinhos com últimos produtos no Carrefour da Avenida Bezera de Menezes Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Ainda é possível observar a reposição constante, embora em menor quantidade, de produtos alimentícios, como cereais, temperos e biscoitos. A maior parte do estabelecimento está com passagem restrita a funcionários.

A reportagem flagrou a negociação direta entre clientes e promotores da loja, que frequentemente repõem as mercadorias nos locais. Assim, mesmo com os descontos anunciados, produtos poderiam ter abatimento ainda maiores.

Legenda: Prateleiras esvaziadas no Carrefour da Bezerra de Menezes; descontos podem passar dos 70% Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Fim da bandeira Carrefour no Ceará

O encerramento da bandeira de hipermercado do grupo francês não é novidade no País. Em todo o Nordeste e em alguns estados do Sul e Sudeste do Brasil, a companhia vem descontinuando as lojas do Carrefour.

No caso do Ceará, até o primeiro semestre de 2023, eram cinco lojas do Carrefour, três delas oriundas de conversão do antigo BIG Bompreço, ocorridas no fim de 2022. Em maio do ano passado, a unidade da Aldeota encerrou as atividades em definitivo.

No fim do ano passado, apuração do Diário do Nordeste constatou que o Grupo vai encerrar as operações dos quatro hipermercados remanescentes no Estado, todos em Fortaleza. Três deles passarão por um processo de conversão em outras bandeiras do grupo francês, e apenas a unidade da Bezerra de Menezes será definitivamente encerrada.

Carrefour Fátima e Carrefour Maraponga : conversão em Atacadão ;

e : conversão em ; Carrefour Washington Soares: conversão em Sam's Club.

A reportagem questionou o Grupo Carrefour Brasil sobre o encerramento definitivo das atividades do Carrefour na Avenida Bezerra de Menezes e informações sobre as demais três lojas em Fortaleza, mas a companhia não retornou até a publicação.