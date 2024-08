IFCE abre seleção para professores substitutos em Acaraú e Ubajara; veja detalhes

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com seleção aberta para professores substitutos atuarem nos campi Acaraú e Ubajara. No total, são cinco vagas, com salários que podem chegar a mais de R$ 3,4 mil.

Em Acaraú são quatro vagas, e as inscrições começaram nesta sexta-feira (30) e vão até o dia 3 de setembro no site do IFCE. Já em Ubajara, onde há apenas uma vaga, os interessados podem se inscrever entre 31 de agosto e 8 de setembro.

Ubajara

Os professores que querem para a vaga no Campus Ubajara devem ter bacharelado nos seguintes cursos: Ciência e Tecnologia de Laticínios, Ciências Biológicas, Economia Doméstica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Tecnologia em Agroindústria, Tecnologia em Alimentos, Química, Química Industrial, Biologia, Nutrição ou Agronomia.

>>> Veja o edital

O salário é de R$ 3.412,63, mas pode ter acréscimo por titulação, entre R$ 255,94 e R$ 2.943,39.

A seleção será feita por prova de desempenho didático e prova de títulos, previstas para acontecerem entre 16 e 20 de setembro.

Acaraú

Em Acaraú, as oportunidades são para:

Física - Física Geral e Experimenta: 1 vaga

Letras - Língua Portuguesa 1 vaga

Educação - Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino

Aprendizagem: 1 vaga

Geografia - Geografia Humana: 1 vaga

>>> Veja o edital

O salário varia entre R$ 2.437,59 e R$ 3.412.63. Por titulação, o aumento varia entre R$ 121,88 e R$ 2.943,39. As provas serão de títulos e desempenho didático.