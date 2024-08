Desenrola Fies: prazo para renegociação termina neste sábado (31); veja como ter desconto

O prazo para participar do programa Desenrola Fies chega ao fim neste sábado (31). A iniciativa, que conta com descontos de até 99%, oferece renegociamento de dívidas estudantis para alunos que adentraram em instituições de ensino superior privadas através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para usufruir do programa, é necessário que o estudante tenha assinado o contrato de financiamento até 2017 ou que possuísse débitos em 30 de junho do ano passado.

Cumprindo os requisitos, os interessados devem entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo Fies Caixa ou pelo site, ou com o Banco do Brasil, pelo aplicativo BB, para entender suas possibilidades de negociação, podendo realizar simulações virtuais do novo acordo.

Vale lembrar que, nos casos em que o renegociamento for autorizado, o valor pago mensalmente não pode ser inferior a R$ 200. Além disso, o aluno também não pode deixar de pagar três parcelas seguidas ou cinco alternadas após o novo contrato, ou perderá o direito ao desconto.

VEJA DESCONTOS PARA CADA CASO

Estudantes com zero dia de atraso

Desconto de 12% no valor total, para pagamento somente à vista.

Contratos vencidos e não pagos há mais de 365 dias, em 30/6/2023, de alunos fora do CadÚnico e do auxílio emergencial

Desconto de 77% na dívida consolidada.

Contratos vencidos e não pagos há mais de 365 dias, em 30/6/2023, de alunos cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial 2021

Desconto de 92% no valor total da dívida;

Abatimento de 99%, caso a última prestação devida esteja com mais de 5 anos de atraso.

Contratos vencidos e não pagos há mais de 90 dias, em 30/6/2023