Quando sai o resultado do Encceja 2024? Veja previsão do MEC

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 foram aplicadas nesse domingo (25), em todo o Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), quase 900 mil pessoas se inscreveram no exame.

A previsão é que o gabarito do Encceja seja divulgado em até 10 dias após a aplicação da prova, ou seja, em 6 de setembro. Já o resultado com as notas finais dos candidatos deve ser publicado no dia 23 de dezembro, conforme o calendário do Inep.

O Encceja é uma oportunidade para jovens e adultos conseguirem certificados de conclusão dos ensinos fundamental e médio, chancelados pelas secretarias de Educação e por institutos federais.

"Realizado pelo Inep desde 2002, possibilita a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar", descreve o Inep, em divulgação.

Ao todo, 895.512 pessoas se inscreveram no Encceja 2024, por todo o Brasil. Dessas, 141.245 (15,77%) buscam a certificação para o ensino fundamental e 754.267 (84,23%), para o ensino médio.

As secretarias de Educação e os institutos federais utilizam os resultados como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio.