Encceja 2024 é aplicado em todo o Brasil neste domingo (25)

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 são aplicadas, em todo o Brasil, neste domingo (25). Quase 900 mil pessoas se inscreveram, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Encceja é uma oportunidade para jovens e adultos conseguirem certificados de conclusão dos ensinos fundamental e médio, chancelados pelas secretarias de Educação e por institutos federais.

"Realizado pelo Inep desde 2002, possibilita a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar", descreve o Inep, em divulgação.

Ao todo, 895.512 pessoas se inscreveram no Encceja 2024, por todo o Brasil. Dessas, 141.245 (15,77%) buscam a certificação para o ensino fundamental e 754.267 (84,23%), para o ensino médio.

Os portões dos locais de prova abriram às 8h e fecharam às 8h45. Desde as 9h, interessados no certificado do ensino fundamental realizam provas objetivas de ciências naturais e matemática. Para quem busca a certificação do ensino médio, as provas são de ciências da natureza e matemática.

Os participantes do Exame devem responder 30 questões de múltipla escolha. A aplicação terá duração de quatro horas - até as 13h. Participantes com direito a tempo adicional contarão com uma hora a mais para finalizar a prova.

O Inep ressalta ainda que o Encceja "serve de baliza à implementação de procedimentos e políticas para a melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro".