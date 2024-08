Resultados da segunda chamada do Prouni 2024 saem nesta sexta (23)

O Ministério da Educação divulga nesta sexta-feira (23) o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). O documento é relativo ao processo seletivo do segundo semestre de 2024. O acesso ao resultado é feito por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Neste ano, o Governo ofereceu 651,4 mil bolsas no Prouni, entre integrais e parciais. Ao todo, nas duas edições, o programa recebeu a inscrição de 910,4 mil candidatos.

No entanto, como é possível escolher até dois cursos, pode-se dizer que o Prouni, neste ano, recebeu mais de 1,8 milhão de inscrições, de acordo com o Governo.

>> Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Apresentação de documentação

Os candidatos pré-selecionados para receber as bolsas devem comprovar, até 4 de setembro, as informações prestadas no momento da inscrição. Além disso, devem comparecer à instituição de ensino superior para a qual se inscreveram para apresentar a documentação exigida.

Recebidos os documentos, as instituições é que devem enviar ao candidato um comprovante de entrega da documentação. Elas também terão de registrar a aprovação ou reprovação dos participantes no Sistema Informatizado do Prouni e emitir os Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação.

Lista de espera

Interessados em participar da lista de espera do programa devem manifestar seu interesse por meio da página do Prouni, nos dias 11 e 12 de setembro. Já o resultado da lista estará disponível no dia 17 desse mesmo mês.

De 17 a 26 de setembro, os pré-selecionados na lista de espera devem entregar às instituições a documentação comprobatória das informações prestadas no ato da inscrição.

Quem pode acessar as bolsas do Prouni?

O Prouni tem duas edições ao ano. O público-alvo do programa são estudantes sem diploma de nível superior.

Para ter direito a bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita do candidato não pode ultrapassar o valor de um salário mínimo e meio (R$ 2,1 mil por pessoa). Já para receber bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal per capita seja até três salários mínimos (R$ 4,2 mil).