Supermercado Centerbox investe R$ 20 milhões e inaugura nova loja em Fortaleza; veja onde

A rede de supermercados Centerbox inaugura uma loja no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, nesta sexta-feira (30). A unidade teve investimento de mais de R$ 20 milhões e 100 empregos gerados.

O empreendimento, localizado na Rua Vital Brasil, foi estruturado em formato de pequeno shopping e inclui uma farmácia Drogasil. Futuramente, terá também uma academia da rede Maxforma e outras lojas e serviços.

Esta será a 17ª loja da rede cearense Centerbox. O grupo tem outras 16 em Fortaleza e uma em Caucaia. Gerardo Albuquerque, presidente do grupo, ressalta que o mercado do varejo de alimentos exige cada vez mais a ramificação em novas unidades.

“Uma das lojas nossas tem 18 anos. Quando abrimos, no raio de três quilômetros, tinha ela e outras duas lojas. Hoje, tem ela e outras vinte lojas no mesmo raio, inclusive outra nossa”, afirma.

O mercado hoje é cada vez mais fatiado. Mas a quantidade de lojas que aumenta é bem maior do que a renda da população disponível para compras. Gerardo Albuquerque presidente do Grupo Centerbox

O Centerbox ainda não tem planos concretos para novas aberturas, mas não descarta expandir o negócio para outras cidades cearenses. Entre as últimas unidades inauguradas, estão as do bairro Parque Iracema e a segunda unidade da Messejana.

A rede é uma das varejistas cearenses entre as 300 maiores do Brasil, conforme ranking divulgado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). O Centerbox teve faturamento de R$ 604 milhões em 2023, 12% maior que o do ano anterior.

INAUGURAÇÃO ATRASOU DOIS MESES POR FALTA DE ENERGIA, SEGUNDO CENTERBOX

A inauguração do supermercado Centerbox no bairro Granja Lisboa foi atrasada em dois meses devido a problemas com a Enel, distribuidora de energia do Ceará, segundo Gerardo Albuquerque. A empresa afirma que teve um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão com o adiamento.

“A loja era para ter inaugurado no dia 13 de junho, que é a nossa data de aniversário. Estava tudo pronto, mas a Enel não fez a ligação. Nós demos entrada em novembro do ano passado, e ocorreu essa demora”, afirmou.

A Enel Distribuição Ceará afirma, por outro lado, que a atendeu à ligação de energia no prazo de 40 dias, prazo inferior ao tempo regulamentar de 120 dias. “A empresa reforça que o serviço de energia já foi disponibilizado no local desde o último dia 22 e que está em contato com o cliente”, diz a Enel em nota.