Seja dono do seu tempo; aprenda a dizer 'não'

É comum ouvir profissionais e líderes reclamando da falta de tempo, afirmando que no seu ambiente organizacional tudo é prioridade. Concordo que alguns ambientes fomentam esse clima caótico, prejudicando o desempenho de seus colaboradores e, consequentemente, o alcance de metas. Mas, com dezesseis anos de experiência atuando como mentora executiva de aproximadamente quinhentos profissionais, vejo outro componente que afeta diretamente a produtividade: a incapacidade de dizer “não”.

Saber dizer “não” é uma habilidade extremamente importante para o profissional que deseja alcançar alto desempenho e envolve autoconhecimento, confiança e habilidade de comunicação eficaz. A capacidade de recusar certas tarefas e distrações não só protege o seu tempo, mas também garante que você possa dedicar energia e atenção às atividades que realmente agregam valor ao seu trabalho e aos objetivos da organização.

Dizer “não” de forma assertiva não significa ser rude ou desinteressado, mas sim estabelecer limites claros e comunicar de maneira transparente quais são as suas prioridades. Esse comportamento ajuda a evitar o desgaste emocional e físico, além de fortalecer a confiança e o respeito no ambiente de trabalho. Ser dono do seu tempo e saber dizer “não” reflete uma postura profissional responsável.

Líderes, em especial, têm vantagens adicionais com essa prática. Quando conseguem priorizar e gerenciar suas responsabilidades com discernimento servem como exemplo para suas equipes, promovendo um ambiente onde o foco, a produtividade e a imparcialidade são valorizados. Ao cultivar essa habilidade, o líder não apenas melhora sua própria eficácia, mas também influencia positivamente a cultura organizacional, criando um espaço no qual as prioridades são claras e as expectativas são realistas.

O líder que diz “sim” a todas as demandas, sem considerar a capacidade produtiva da equipe e os recursos disponíveis, cria um caos no ambiente de trabalho. Nesse sentido, é importante desenvolver a habilidade de negociar um “não”, que pode ser temporário, com o seu gestor ou com a equipe. Quando um líder simplesmente informa que não teve alternativa, ele não apenas desmotiva a equipe, mas também compromete sua própria credibilidade.

Por que é tão difícil dizer “não” no trabalho?

Muitas pessoas enfrentam dificuldades para dizer “não” aos colegas de trabalho por diversos motivos. Primeiramente, existe o medo de parecer antipático ou de criar uma imagem negativa perante os outros. Ninguém quer ser visto como alguém que não está disposto a ajudar ou colaborar, especialmente em um ambiente de trabalho onde o espírito de equipe e a disponibilidade são valorizados.

Além disso, há o receio de prejudicar o relacionamento profissional e o medo de isolamento. Quando dizemos “não” a um colega, podemos temer que isso afete a dinâmica do grupo ou que sejamos excluídos de futuras oportunidades de colaboração.

Outro motivo comum é a pressão social e cultural. Em muitas organizações, há uma cultura implícita de que ser um “bom funcionário” significa estar sempre disponível e pronto para atender a todas as solicitações. Essa expectativa pode levar as pessoas a evitar dizer “não”, mesmo quando

estão sobrecarregadas. Recado para os líderes: para negociar expectativas e prazos com o seu gestor, ter dados e fatos é imprescindível. Vá preparado para a conversa!

Finalmente, a falta de autoconfiança pode ser um fator significativo. Alguns profissionais não têm confiança suficiente em suas próprias habilidades ou no valor de seu trabalho e, portanto, sentem a necessidade de provar constantemente sua utilidade, aceitando todas as interrupções e tarefas que lhes são oferecidas.

Dicas para dizer “Não” no ambiente de trabalho de maneira assertiva

Desmistifique o ato de dizer “não”: há uma diferença significativa entre recusar uma tarefa com base em suas reais possibilidades e prioridades e simplesmente negar algo no ambiente de trabalho por falta de vontade de colaborar. Dizer “não” de forma consciente e criteriosa é uma prática saudável de gestão do tempo e das responsabilidades.



Fortaleça sua autoconfiança: valorize quem você é, o que faz, seu próprio tempo e habilidades. Quando você tem confiança em sua capacidade e em suas responsabilidades, fica mais fácil estabelecer limites claros e gerenciar melhor o tempo.



Identifique as distrações e estabeleça regras: precisamos saber dizer “não” às distrações! Sabe aquela mensagem de whatsapp que faz você parar tudo o que está fazendo para responder? Pois é... além delas, redes sociais, telefonemas, aquelas reuniões sem agendamento são exemplos de interrupções que podem afetar a sua produtividade. Reserve na sua agenda horários para verificar e-mails e olhar as redes sociais, por exemplo.



Estabeleça prioridades claras: antes de aceitar ou recusar uma tarefa, avalie suas responsabilidades atuais e prioridades. Conhecer bem suas prioridades ajuda a justificar sua resposta e a entender se a nova tarefa se alinha aos seus objetivos ou se sobrecarregará seu tempo.



Seja direto, educado e explique suas razões: seja claro e direto, mas sempre educado. Demonstre vontade de ajudar e explique os motivos pelos quais não pode assumir uma tarefa ou participar de um evento que não havia sido agendado. Isso não apenas mostra transparência, mas também facilita a compreensão mútua e a colaboração.



Ofereça alternativas: ajude o seu colega sem comprometer seu tempo. Você pode indicar outra pessoa que esteja disponível ou sugerir um prazo mais adequado para assumir a nova responsabilidade.



Pratique a assertividade: dizer “não” de maneira assertiva envolve comunicar claramente suas necessidades e limites sem se sentir culpado. Inicie a sua fala utilizando a assertividade empática, dizendo que compreende a necessidade do colega, entretanto, tem outras demandas que devem ser priorizadas. Se você é líder, apresente dados e se fundamente em critérios claros.



Seja resiliente: compreenda que, ao dizer “não”, você pode enfrentar reações negativas inicialmente. Mantenha-se firme em suas decisões e lembre-se de que proteger seu tempo e seu bem-estar é fundamental para sua produtividade e satisfação no trabalho.



Saiba dizer “sim” no momento certo: a cooperação e a disponibilidade são fundamentais no ambiente de trabalho e devem ser praticadas sempre que possível. No entanto, é igualmente importante saber dizer “não” quando necessário. Para os líderes, trate o igual como igual e o diferente como diferente. Diga “sim” a quem merece.

O objetivo deste texto não é promover uma postura egoísta, segundo a qual o “não” domine as relações profissionais, mas sim incentivar o equilíbrio. O ideal é estabelecer limites claros e sentir-se livre para aceitar ou recusar tarefas com base em suas capacidades e prioridades, garantindo que a colaboração ocorra de forma saudável e sustentável.

