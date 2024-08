Como voltar ao mercado de trabalho após uma pausa na carreira?

Após uma pausa na carreira, seja por motivos pessoais, profissionais ou de saúde, voltar ao mercado de trabalho pode parecer uma tarefa desafiadora. No entanto, com planejamento e estratégias adequadas, é possível transformar essa transição em uma oportunidade de crescimento e sucesso. Neste texto, você encontrará algumas dicas práticas para facilitar a sua jornada.

Pausar a carreira para cuidar de um familiar doente, criar os filhos, enfrentar uma crise de saúde pessoal ou buscar desenvolvimento pessoal, muitas vezes, deixa os profissionais inseguros sobre sua relevância e competitividade no mercado.

Entre os principais obstáculos para o retorno ao mercado de trabalho estão a atualização das habilidades, a concorrência com candidatos mais preparados, justificar a pausa em entrevistas e reconstruir uma rede de contatos profissionais, especialmente com as rápidas mudanças nas dinâmicas de trabalho.

Além disso, a falta de confiança e a ansiedade sobre a reintegração podem ser barreiras emocionais significativas. Muitos tomaram a decisão de fazer uma pausa quando ocupavam posições de destaque e recebiam uma remuneração atraente.

Uma preocupação comum é: “Vou conseguir retornar ao mesmo nível de cargo e salário?” Para superar essas barreiras e aumentar suas chances de sucesso, adote uma abordagem racional e estratégica. A seguir, apresento alguns passos práticos que podem ajudar na sua retomada profissional.

Estratégias para retomar a carreira com sucesso

É crucial que os profissionais enfrentem e desmistifiquem pensamentos negativos sobre sua capacidade e relevância após uma pausa na carreira. Reconhecer o valor das experiências adquiridas durante esse período e acreditar no próprio potencial é fundamental.

Além disso, desenvolver estratégias eficazes para gerenciar a ansiedade, como técnicas de mindfulness, terapia ou apoio de grupos de suporte, pode ajudar a criar um estado mental mais positivo e confiante, essencial para enfrentar os desafios do retorno ao mercado de trabalho.

Simultaneamente, é importante reavaliar suas habilidades e competências. A pausa pode ter deixado algumas lacunas, especialmente em áreas que evoluem rapidamente. Reflita sobre como pode recomeçar pesquisando a área em que você atuava.

Que novos conhecimentos estão sendo exigidos para a posição que você ocupava? Que soft skills estão sendo valorizadas? Como estão sendo feitos os processos seletivos? Qual a média salarial? Que profissionais são referências na área? Conheço alguém do segmento para que eu possa contatar e responder a estas questões?

Participar de cursos online, workshops e webinars, com base na pesquisa realizada, é uma excelente maneira de atualizar seus conhecimentos, aprender novas habilidades e investir nas próximas dicas.

Atualize o seu currículo - ele deve refletir suas experiências mais recentes e destacar, também, as habilidades adquiridas durante a pausa. Inclua atividades relevantes, como voluntariado, freelancer, ou cursos que você fez durante esse período. Lembre-se de adaptar seu currículo para a vaga que deseja, destacando as competências que mais se alinham com a descrição da vaga.

Inscreva seu currículo em plataformas de emprego e o encaminhe para consultorias especializadas - essas ferramentas aumentam a visibilidade do seu perfil e permitem que recrutadores e consultores de carreira identifiquem suas habilidades e experiências. Além disso, muitas plataformas oferecem recursos adicionais, como dicas de aprimoramento de currículo e alertas de vagas alinhadas ao seu perfil. Utilize essas funcionalidades para se destacar e maximizar suas oportunidades no mercado.

Retome sua rede de contatos - manter e expandir sua rede de contatos profissionais é crucial. Utilize plataformas como LinkedIn para se reconectar com antigos colegas e fazer novos contatos na sua área. Informe que está retomando a carreira e preferencialmente explique os motivos que o levaram a fazer uma pausa. Seja honesto, sincero e humilde. Peça ajuda! Participar de eventos, feiras de emprego e encontros profissionais também pode abrir portas e gerar oportunidades inesperadas.

Prepare-se para entrevistas - esteja pronto para explicar de forma positiva a sua pausa na carreira, destacando como essa experiência contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Pratique respostas para perguntas comuns e busque feedback de amigos ou mentores. Mas atenção! Não minta, fale a verdade. Se a pausa está relacionada aos cuidados de um familiar, diga isso de maneira objetiva, resguardando os detalhes mais pessoais.

Seja flexível e adaptável - às vezes, aceitar uma posição temporária ou freelance pode ser uma excelente porta de entrada para algo mais permanente. Esteja aberto a diferentes tipos de emprego e a novas áreas para ampliar suas chances de sucesso.

Invista no seu desenvolvimento - nunca pare de investir em você mesmo! Continue buscando maneiras de crescer, seja através da educação contínua, novas certificações ou desenvolvimento de habilidades interpessoais. O mercado de trabalho valoriza profissionais que estão sempre em evolução.

Voltar ao mercado de trabalho após uma pausa na carreira é desafiador, mas é possível transformar essa transição em um trampolim para novas oportunidades. Mantenha uma mentalidade positiva e lembre-se: o melhor momento para dar o primeiro passo é agora! Cada movimento é um avanço em direção ao seu objetivo profissional. Não desista. Continue.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre esses temas. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantosds. Inscreva-se no canal do YouTube: @delaniasantosds.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

