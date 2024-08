Entenda o que é 'CLT premium', termo usado pela geração Z para ostentar 'luxos trabalhistas'

Uma trend bombou nas redes sociais da geração Z nas últimas semanas. Jovens viralizaram no TikTok, Instagram e X (antigo Twitter) com vídeos e posts mostrando os benefícios que suas empresas oferecem. Com a chamada “Eu sou ‘CLT Premium’”, mostraram pacotes de benefícios que envolvem desde a flexibilidade para fazer home office até participação nos resultados da empresa. Vamos entender?

Veja também Delania Santos É novato na empresa? Saiba como se portar e crescer profissionalmente Delania Santos Conheça os componentes da inteligência emocional e como eles podem transformar a liderança Delania Santos Como usar o networking sem parecer interesseiro? Entenda diferença com o netliving

‘CLT Premium’ é um termo que se refere a uma elite de profissionais contratados dentro do regime de Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), os quais recebem benefícios muito diferenciados. Na segunda semana de julho de 2024, as buscas na internet por essa expressão tiveram um aumento de 100%, segundo o Google Trends.

Privilégios tais como vale-refeição maior que um salário-mínimo, academia de graça, viagens, 14º salário, massagens, bonificação referente aos lucros obtidos pela empresa, entre outros ‘mimos’ têm sido ostentados em vídeos por uma geração que representa um desafio para líderes e organizações.

Embora esses tipos de benefícios não sejam direitos trabalhistas, tais como auxílio-transporte, férias, 13º salário e fundo de garantia e, portanto, não sejam de obrigatoriedade que as empresas ofereçam, essas práticas estão fazendo a diferença para contratar e reter talentos que são importantes para o negócio.

Essa trend levanta alguns questionamentos importantes: qual o efeito dos vídeos publicados? Até que ponto a ‘CLT Premium’ é uma estratégia saudável para os ambientes corporativos?

Estímulo ou ostentação? Qual o impacto da trend?

A ‘CLT Premium’ ainda é uma realidade para poucos! Um vídeo que mostra um jovem ganhando um vale-refeição maior que um salário-mínimo, quando no Brasil encontramos realidades muito distantes, chega a ser humilhante. Em contrapartida, o mesmo vídeo estimula os jovens a entender o que precisam fazer para conquistar a vaga dos sonhos.

Um outro aspecto importante é a pressão criada em torno das empresas, uma vez que essa trend traz aos jovens um olhar mais crítico sobre seus empregos atuais. Essa realidade gera um novo desafio aos gestores de recursos humanos, que precisam avaliar melhor o perfil do colaborador que tem FIT Cultural com o seu negócio, identificar quais benefícios conseguirão se alinhar melhor às necessidades e interesses desse público e estudar como implementar a nova estratégia.

Na verdade, muitas empresas já ofereciam pacotes de benefícios diferenciados para cargos estratégicos. O que torna essa trend diferente são pacotes diferenciados oferecidos para jovens da geração Z, demonstrando uma popularização desses privilégios. Será que você é um ‘CLT Premium’ e não sabe?

Que cuidados as empresas devem ter com a ‘CLT Premium’?

A repercussão da trend pode estimular o mercado a oferecer melhores condições de trabalho, gerar mais otimismo em torno dos empregos assegurados pela CLT e mostrar o que os jovens valorizam no mundo do trabalho. Apesar dos benefícios, demanda alguns cuidados.

Certamente, os privilégios oferecidos para esses profissionais estão relacionados ao seu nível de qualificação profissional, sua relevância para o negócio e aos seus resultados. Porém, esta estratégia pode ocasionar um forte sentimento de inferioridade nos colaboradores que não usufruem das mesmas condições de trabalho.

Se a estratégia não for bem formulada e comunicada, além do sentimento de inferioridade, a empresa potencializará a separação dos seus times de trabalho, dificultando inclusive a interação entre eles. A inveja, conflitos e falta de colaboração podem ser fortalecidos dentro da organização, tornando o ambiente psicologicamente inseguro.

Por outro lado, empresas que oferecem ‘CLT Premium’ para todos os seus colaboradores se destacam no mercado ao atrair e reter talentos altamente qualificados, além de fortalecer sua marca empregadora. Exemplos de empresas que já adotam essas práticas incluem grandes nomes, como Google e Nubank, que são reconhecidos por seus pacotes de benefícios atraentes.

Como ser ‘CLT Premium’ e ter acesso a privilégios?

Como mentora de executivos, sempre defendo que o “igual deve ser tratado como igual e o diferente como diferente”, mas, para que isso aconteça, as regras do jogo precisam estar muito claras e todos devem saber o que exatamente precisam fazer para alcançar esse patamar. Afinal, uma ‘CLT Premium’ precisa ser conquistada, e isso envolve:

Investir em autoconhecimento: Não basta desejar ter privilégios, o mais importante é pensar sobre o que realmente você deseja para a sua carreira. Lembre-se: ter sucesso é diferente de ter um significado!

Enriquecer o currículo: Invista em qualificação constante, especialmente em cursos que estejam alinhados aos seus objetivos de carreira. Além disso, desenvolva novas habilidades, invista nas Mad Skills .

. Marketing pessoal: Invista no seu LinkedIn e promova sua autoridade na plataforma. Isso conectará você com empresas que tenham pacotes de benefícios diferenciados e permitirá que elas percebam quem você é.

Criar networking profissional de qualidade: Conecte-se com pessoas que trabalhem em empresas que tenham o perfil que você deseja e aprenda com elas. Lembre-se: networking é uma via de mão dupla, nesse sentido, esteja disposto a contribuir com suas conexões.

profissional de qualidade: Conecte-se com pessoas que trabalhem em empresas que tenham o perfil que você deseja e aprenda com elas. Lembre-se: networking é uma via de mão dupla, nesse sentido, esteja disposto a contribuir com suas conexões. Disposição para investir e respeitar o processo: Algumas conquistas demandam dedicação, empenho, disciplina e tempo. O imediatismo pode atrapalhar o seu processo de crescimento e consequentemente a conquista da ‘CLT Premium’.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre esses temas. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantosds. Inscreva-se no canal do YouTube: @delaniasantosds.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil