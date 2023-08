Mad skills: o que é e por que elas podem alavancar sua carreira?

Depois das Hard Skills, das Soft Skills, agora as Mad Skills! Também conhecidas como habilidades incríveis, estão relacionadas com hobbies, interesses ou experiências pessoais.

Vão além do âmbito profissional. Levando em consideração que as empresas almejam profissionais capazes de inovar, solucionar problemas complexos e com pensamento crítico, veem-se nessas experiências habilidades importantes para o mundo do trabalho. Algo novo, uma nova nomenclatura e/ou algo que agora se tornou destaque frente aos desafios organizacionais?

Consigo destacar vários benefícios que o esporte e a arte trouxeram para a minha vida e para a minha carreira. Brincando com os colegas mais íntimos, gosto de dizer que sou uma mulher prendada.

Graças a Deus tive uma mentora de vida que apostou na minha formação e que financiou várias atividades extracurriculares. Estudei dez anos de piano, fui atleta de vôlei, fiz dança moderna, pintura em tecido e em tela, fiz canto e participei de três festivais intercolegiais de música cantando. Fui integrante de grupo de estudos teatrais. Nossa! Quanta saudade desses momentos!

No piano, aprendi a ser disciplinada, desenvolvi habilidades motoras e mecanismos para potencializar a concentração e foco. Lembro-me da Tia Célia, tentando me distrair enquanto tocava Bach.

Com as várias demandas no ambiente de trabalho, é importante conseguirmos ter disciplina para focar no que é mais importante, sem nos deixar levar pelas distrações. E o esporte?

Quando joguei vôlei, lembro-me que nos comunicávamos na quadra o tempo todo. A comunicação refinava o trabalho em equipe. Ficávamos atentas aos movimentos do nosso time e aos do concorrente.

A visão estratégica era indispensável para vencermos. O grande gargalo das organizações ainda é o fluxo da comunicação e o trabalho em equipe, habilidades que o esporte coletivo desenvolve com primor.

Assim como eu, você já deve ter tido um hobbie ou experiência de vida que contribuiu para potencializar seus talentos ou desenvolver habilidades importantes para o mercado de trabalho.

Um fracasso, um sucesso profissional ou ainda uma superação pessoal dizem muito sobre nossa personalidade e caráter. É importante trazermos para consciência estes aprendizados para aplicá-los, assim como destacar suas mad skills no LinkedIn, no currículo e nas entrevistas de emprego.

Incluir o seu curso de fotografia, o trabalho voluntário de que participou ou o esporte que pratica ajuda os recrutadores a identificar se você possui as habilidades desejadas pelo negócio.

Segundo o especialista em recrutamento na Robert Half, Müller Gomes, essa tendência já é forte na Europa e nos Estados Unidos, e começa a ganhar espaço no mercado de trabalho brasileiro.

Exemplos que podem ser considerados mad skills, segundo Müller Gomes:

Tocar um instrumento musical - criatividade, disciplina e habilidades motoras finas;

Praticar esportes coletivos - trabalho em equipe, liderança e habilidades de comunicação;

Fotografia - habilidades de observação, criatividade e atenção aos detalhes;

Outros idiomas - adaptabilidade, habilidades de comunicação e abertura para novas culturas;

Artesanato - habilidades manuais, criatividade e atenção aos detalhes;

Voluntariado - empatia, habilidades de liderança e trabalho em equipe;

Programação de computadores - habilidades técnicas, pensamento lógico e resolução de problemas;

Jardinagem - habilidades práticas, paciência e perseverança;

Escrita criativa - habilidades de comunicação, criatividade e pensamento crítico;

Dança - disciplina, trabalho em equipe e habilidades motoras.

O caminho inverso é uma excelente alternativa!

Procure uma alternativa menos “tradicional” para desenvolver as habilidades incríveis. Muitos profissionais têm dificuldade de escolher o “curso adequado” para desenvolver essas skills.

Algumas pessoas perguntam: “o que devo fazer para desenvolver pensamento crítico? Onde faço esse curso?”

Primeiro identifique quais habilidades estão alinhadas aos seus objetivos de carreira e aos seus desafios profissionais. Se você precisa ser mais focado e atento aos detalhes, pode aprender desenho ou fotografia, por exemplo. Além de serem atividades que proporcionam uma grande satisfação pessoal e bem-estar, desenvolvem o indivíduo para a vida de maneira integral.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

