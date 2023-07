O que fazer para alcançar minhas metas no segundo semestre? Veja

O “bro” já está próximo! Setembro, outubro, novembro e dezembro! É o momento em que as empresas analisam o semestre anterior para ajustar a rota e criar estratégias para alcançar as metas estabelecidas.

É um momento estressante para líderes e equipes que desejam encerrar o ano em grande estilo. Neste texto, trago algumas reflexões que facilitarão o planejamento dos próximos passos. Vamos lá?

Algumas empresas analisam o semestre anterior em julho, o que dificulta o alcance das metas do segundo semestre. Ter as informações atualizadas em tempo real é um desafio para muitos negócios. Com isso, líderes e equipes ficam ansiosos ao ver o tempo passar deixando mais distante aquele bônus ou premiação pelo resultado do ano. O que fazer nesse cenário?

Primeiro, é importante que o líder faça uma autorreflexão, afinal, o acompanhamento dos resultados é uma de suas responsabilidades. Avaliar suas práticas no primeiro semestre é imprescindível para que consiga rever sua postura e seu papel, assim como colocar a equipe no caminho certo.

Em processo de mentoria de liderança e gestão, aplico a ferramenta Matriz de Gestão da Mudança I e II (Clique aqui para baixar). O seu preenchimento fornece ao líder quatro perguntas essenciais para nortear uma reflexão eficaz:

Quais estratégias foram bem-sucedidas? Por quê?

Estratégias vencedoras podem ser potencializadas, e se isso for coerente com as metas do segundo semestre, você deve incluí-las em seu planejamento.

O que deu errado? Por quê?

Aprendemos muito com os erros cometidos. Analisar as iniciativas que deram errado e os porquês nos dará elementos para repensar o que podemos eliminar na rotina, porque não gera resultados positivos ou o que podemos melhorar, ou seja, implementar de maneira diferente.

O que deveria ter sido feito e não foi?

Às vezes, temos ideias inovadoras e pensamos em soluções que podem alavancar os resultados, mas, pela “falta de tempo” ou por termos medo de errar, deixamos de lado. Essas ideias podem ser implementadas no segundo semestre e isso faz sentido, considerando os seus desafios? Se sim, é bom iniciá-las!

Resumindo - analisando o semestre anterior e com foco aonde precisa chegar: o que você pode potencializar? Melhorar? Iniciar? Eliminar? Como e quando fará?

Depois da autorreflexão, chegou a hora de entender a percepção do seu time com relação aos resultados do primeiro ciclo do ano. Feedbacks individuais e, posteriormente, provocar esse diálogo com a equipe é superimportante, afinal, o líder não precisa estar sozinho nessa. Para que o diálogo seja rico em oportunidades, é recomendado criar um ambiente no qual as pessoas possam se expressar genuinamente.

No feedback individual, o líder pode iniciar solicitando ao liderado a sua autoavaliação focando três pontos importantes:

O que ele fez bem e pode ser replicado? O que foi ruim e deve ser aprimorado? Negociar os recursos de que ele precisa para alcançar o resultado.

Junto com o time, podem ser avaliados os aspectos comuns, tais como: fluxo da comunicação; pontualidade na entrega dos recursos; reuniões de resultados etc.

Ao final de cada etapa, um plano de ação deve ser elaborado.

Bem, planejamento “aguenta” tudo! O que posso fazer para conseguir os resultados almejados?

Apresente o planejamento ao seu líder. Esse alinhamento é imprescindível para que você saiba se está no rumo certo. Peça um feedback do semestre anterior e prepare-se! Nem sempre a percepção do gestor está alinhada com a sua. Ele poderá apresentar novos pontos de vista e isso demandará retificações no plano que você elaborou. Ouça com atenção, faça perguntas para entender claramente as questões apresentadas e negocie prazos e recursos.

Importante: não adote uma postura passiva durante o feedback. Não apresentar a sua opinião por medo ou deixar de negociar questões fundamentais para o alcance das metas comprometerá o resultado de todo o time.

Depois do feedback, reveja o plano e defina o fluxo de acompanhamento. Um time que não é acompanhado e não recebe retorno do seu desempenho fica à deriva. Estamos na reta final do ano! Disciplina e foco são fundamentais para manter o engajamento e o comprometimento.

