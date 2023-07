Mentoring: o que é, no que difere do coaching e quais os principais desafios?

Mentoring ou mentoria é um processo que envolve orientação, aconselhamento e transferência de conhecimento de alguém mais sênior para um indivíduo em busca de desenvolvimento pessoal e profissional. É um método poderoso para alavancagem da carreira. O que poucos entendem é a diferença entre o processo de mentoria e de coaching e quais os benefícios de um processo de mentoria. Vamos entender?

O termo “mentoring” remonta à Grécia Antiga e deriva de “Mentor”, personagem da obra épica de Homero, intitulada “Odisseia”. Na história, Mentor era amigo e conselheiro de Ulisses. Mentou também aconselhava o filho de Ulisses durante a sua ausência.

Foi em meados da década de 1970 que o “Mentoring” passou a ser amplamente utilizado para descrever a relação de orientação, aconselhamento e suporte entre um mentor experiente e um indivíduo em busca de desenvolvimento.

Confundido erroneamente com o Coaching (devido à polêmica que envolve essa atividade nas redes sociais), o Mentoring não é um desdobramento do Coaching. Também não é, definitivamente, uma mudança de nome para escapar das mensagens de ódio ou dos comentários tendenciosos na Internet.

São processos diferentes que podem ser complementares desde que aplicados por um profissional devidamente habilitado e que tenha como caraterísticas aspectos éticos alinhados à prática das profissões.

Em junho de 2023, ministrei uma disciplina de Coaching e Mentoring para uma turma de MBA em Gestão de Pessoas, e essa vivência foi muito gratificante para mim. Fiz duas perguntas na primeira aula, que corroborou o que penso de toda a polêmica acerca do tema.

Perguntei quem tinha restrição à prática do Coaching ou do Mentoring, e 90% da turma levantou a mão. Na sequência, perguntei para os que levantaram a mão, quem já tinha pesquisado profundamente sobre o tema ou conversado com profissionais de referência e comprovadamente eficazes em suas profissões. O que resultado você já deve ter concluído! Uma pessoa se pronunciou.

Em um bate-papo bem adulto, discutimos sobre isso. O que faz com que pessoas sejam tendenciosas, falem mal, disseminem mensagens de ódio, sem conhecer? E mais? O que leva uma pessoa a achar que “somente” os coaches e mentores devem ser exterminados, quando temos escândalos diários de outros profissionais nas mais diversas profissões?

O certo é o certo, independentemente da profissão sobre a qual estamos falando, e o errado e a positividade tóxica são indefensáveis, independentemente da profissão sobre a qual estamos falando.

Eticamente falando, o Coaching tem contribuído positivamente na vida de milhares de pessoas e o Mentoring também. As diferenças entre os dois processos são tênues, porém, bem específicas quanto à característica de cada processo e à atuação do profissional.

Mentoring é um processo de aconselhamento, orientação e transferência de conhecimento, conduzido por um profissional sênior em sua área de atuação, para desenvolver um profissional menos experiente na sua área de expertise.

Coaching, em sua essência, é um processo que tem início, meio e fim, que foca uma meta clara, visa criar um ambiente dialógico, com a aplicação da maiêutica (método socrático), não pode transferir conhecimento e não precisa ter conhecimento profundo sobre a demanda do coache.

Visto que a diferença entre os dois processos ficou mais clara, vamos focar na mentoria. Um dos aspectos mais importantes para identificarmos um mentor habilitado para a atividade profissional, além de sua experiência na área a qual se diz mentor, é a formação. Ter experiência na área é imprescindível, mas saber conduzir um processo de mentoria é determinante para o sucesso dessa experiência.

O mentor precisa saber como acolher o mentorado, analisar qual o seu nível de maturidade, apoiá-lo na identificação dos objetivos, enfim, saber aplicar todas as etapas que compõem o processo para que saiba utilizar toda a sua experiência acumulada com efetividade.

Quais são os principais benefícios da mentoria?

São vários os benefícios para o desenvolvimento pessoal e profissional:

Receber orientação e aconselhamento de um profissional experiente – conselhos baseados na realidade são valiosos. Isso ajuda o mentorado a tomar decisões mais assertivas, evitar erros comuns e direcionar corretamente os esforços para a alavancagem de carreira. Desenvolver habilidades – um mentor ajuda na identificação das habilidades mais relevantes para o alcance de objetivos e em como desenvolvê-las. Expandir Networking – o mentor pode disponibilizar uma ampla rede de contatos para mentorado, visando facilitar conexões focadas no seu crescimento profissional. Feedback honesto e construtivo – o mentorado receberá evidências do seu desenvolvimento, tendo, assim, oportunidade de celebrar os avanços e/ou evoluir nos pontos de melhoria. Aumento da autoconfiança – com orientação e aconselhamento, o indivíduo se sente mais confiante para enfrentar desafios. Aceleração na carreira – a mentoria acelera a carreira, pois permite que o mentorado aprenda com a experiência do mentor e se concentre mais rapidamente no que precisa ser feito na jornada para alcançar os objetivos.

O que devo pesquisar para contratar um profissional devidamente habilitado?

Em meio a todo esse modismo, levando em consideração que vemos milhares de opções disponíveis, a escolha é quase impossível. São muitas receitas de bolo, muitas conquistas em poucos passos e, principalmente, a famosa positividade tóxica, que atrapalham o processo de contratação. Abaixo elenquei alguns pontos para reflexão:

Nada acontece em um passe de mágica! Desconfie de promessas imediatistas e de números fora da realidade. Pesquise a trajetória do mentor: conquistas, cases, formação, conduta profissional e tempo de atuação. Se a pessoa de uma hora para outra virou mentor, analise como foi esse processo. Não tenha pressa para fechar a contratação e desconfie se o mentor forçar o fechamento. Esse profissional tem uma postura diferente e o foco maior é a conexão. Um profissional ético dá ao cliente a liberdade para pensar e decidir. Procure um profissional cuja experiência esteja mais alinhada ao seu objetivo. Objetivos mais complexos requerem mais experiência do mentor.

Lembre-se: conduta profissional ilibada é diferente de alguém que não tem problemas pessoais. Assim como um psicólogo não tem que ser 100% perfeito emocionalmente, um mentor não precisa ser necessariamente ser uma pessoa sem problemas pessoais.

