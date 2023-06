Jovens no mercado de trabalho: como conseguir o primeiro emprego?

O ingresso no mercado de trabalho é um marco importante na vida do jovem. Embora pareça ser uma tarefa fácil, há muitos mais desafios do que parece. Os desafios do mercado de trabalho são inúmeros e exigem que os jovens saibam lidar com eles para conseguir o primeiro emprego e progredir em suas carreiras. Vamos entender?

Apesar da concorrência acirrada e de processos seletivos mais rígidos, é possível se preparar para conseguir o tão almejado primeiro emprego.

Procurar as instituições certas, elaborar um bom currículo, treinar uma abordagem eficaz, desenvolver habilidades relevantes para as organizações são alguns dos elementos que colaboram para uma jornada mais tranquila. Neste post, discutiremos algumas orientações práticas para ajudar os jovens a conquistar o seu primeiro emprego.

Um dos principais desafios para a “primeira oportunidade” é demonstrar ser o candidato com perfil mais adequado para a vaga almejada. Isso requer saber exatamente que pontos fortes você tem, que contribuem para os desafios do cargo.

Ex.: você é muito comunicativo e consegue estabelecer vínculos com facilidade. A vaga é para atendimento ao cliente, dessa forma, precisa explorar os atributos que mais se alinham aos resultados que a empresa deseja.

Outro desafio é decidir quando começar. Iniciar no ensino médio? O melhor caminho será pelo programa Jovem Aprendiz. Procurar estágio quando estiver na faculdade? Os núcleos de carreira de instituições de ensino superior são exemplos exitosos de apoio a jovens que buscam a primeira oportunidade por meio do estágio supervisionado.

Não estudo, preciso urgente! Escolher quais vagas são mais adequadas para o seu perfil e procurar instituições que trabalhem com bancos de currículos, como, por exemplo, o IDT (Instituto do Desenvolvimento do Trabalho), é um caminho válido.

Os dados divulgados em maio de 2023 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), mostram que os mais jovens influenciaram o aumento da taxa de desocupação no 1º trimestre de 2023.

O percentual aumentou para 18% entre 18 e 24 anos, um número equivalente a 1,6 ponto percentual em comparação com o 4º trimestre de 2022. Entre os jovens de 14 a 17 anos, a taxa de desocupação passou de 29% para 33,1%.

Quais são os principais desafios enfrentados pelos jovens no mercado de trabalho?

A necessidade do primeiro emprego traz consigo a insegurança e a pressão. Além disso, temos um mercado de trabalho com competição acirrada onde se destacar entre candidatos qualificados é uma missão que requer preparação técnica, comportamental e emocional. Alguns dilemas e desafios que envolvem o jovem nessa fase:

Ajudar a família para contribuir com a renda familiar - nem sempre o primeiro emprego está relacionado à construção de uma carreira “bem-sucedida”. Às vezes é questão de sobrevivência. Neste caso, o caminho é suprir a necessidade primeiro e pensar na carreira em paralelo. Decidir qual caminho seguir na carreira – conhecer quem é e o que o fará feliz profissionalmente. A escolha da profissão. Conseguir iniciar sua carreira - desenvolver as competências necessárias à carreira almejada; encontrar empresas/instituições que sejam alinhadas aos seus valores; “saber vender” suas competências comportamentais apesar de não ter experiência profissional. Lidar com a ansiedade – infelizmente não é possível ter tudo “pra ontem!”. O processo, muitas vezes, demanda investimento de tempo para preparação e busca de oportunidades.

O que fazer para conseguir lidar com estes desafios e conseguir o primeiro emprego?

Abrir a primeira porta é um processo desafiador, mas existem estratégias que podem ajudar a aumentar as chances.

O passo mais importante é manter uma atitude positiva, perseverar e estar disposto a aprender com cada experiência, com cada “não”.

Cada situação vivida trará um aprendizado que o ajudará a enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Familiarizar-se com as etapas dos processos seletivos; tipos de perguntas em entrevistas etc.; dicas para aplicação nas próximas oportunidades.

Além da atitude positiva, perseverança e ser aberto ao aprendizado contínuo, para conquistar o primeiro emprego, você pode...

...adquirir experiência relevante para a área em que deseja atuar – buscar oportunidades de estágio; programas de trainee; projetos voluntários; trabalhos temporários; participar de projetos em parceria com professores proporcionam aprendizado prático e ajudam a construir um currículo mais consistente.

...investir no seu desenvolvimento – identifique quais são as habilidades-chave exigidas em sua área de interesse profissional. Importante: habilidades digitais e conhecimento em tecnologia são importantes para qualquer área.

...elaborar um currículo profissional e/ou carta de apresentação - destaque suas habilidades, experiências relevantes, formação acadêmica e projetos pessoais. É importante reforçar os pontos fortes que têm mais convergência com a vaga pretendida. Acompanhando o currículo, anexe uma carta de apresentação, destacando porque você ficou interessado pela vaga na empresa em questão.

...construir uma rede de contatos profissionais – ao participar de eventos da área, treinamentos, workshops, feiras de carreira, conferências ou grupos de discussão online; você pode trocar contato com essas pessoas. Aproveite também a sua rede de contatos pessoais, familiares e acadêmicos, para identificar outras oportunidades, tais como: vagas disponíveis em suas empresas, programas de capacitação de jovens, entre outras.

...manter o perfil atualizado no LinkedIn para se conectar com profissionais e empresas relevantes. Cadastre o seu currículo em sites de empregos, consulte agências de recrutamento, acompanhe redes sociais corporativas e visite diretamente as páginas de carreira das empresas de seu interesse. Ao candidatar-se a vagas, siga as instruções rigorosamente, envie um currículo personalizado (considerando o perfil da vaga) e escreva uma carta de apresentação atraente.

...preparar-se para as entrevistas – pesquise sobre a empresa, suas atividades, cultura e projetos. Pratique responder perguntas que são mais comuns em entrevistas (fale-me sobre você; por que essa vaga é importante para você? etc.), elabore respostas claras e objetivas. Preocupe-se com higiene pessoal, vestimenta, pontualidade e boas maneiras ao chegar no local da entrevista.

...inscrever-se em estágios e programas de trainee – essas iniciativas oferecem aprendizado relevante no ambiente corporativo e o jovem pode ser efetivado após o término do programa.

Lembre-se: cada etapa servirá como aprendizado para o seu crescimento profissional. A perseverança, resiliência e fé em si são fundamentais para o sucesso dessa jornada.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu instagram: @delaniasantoscoach

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

