O que fazer para reter talentos e atrair profissionais qualificados?

Com dificuldade de encontrar pessoas qualificadas, as empresas enfrentam o grande desafio de lidar com a instabilidade emocional e comportamental dos seus colaboradores. A valorização do trabalho remoto; a preocupação crescente com a saúde mental e a qualidade de vida; a preferência por culturas corporativas mais éticas e engajadas; assim como focar um trabalho com mais significado são as principais tendências do mercado de trabalho e afetam a “estabilidade do ambiente corporativo”. Como esse cenário impacta as estratégias de gestão de pessoas?

A pesquisa realizada pela Ticket visou entender as perspectivas das diferentes gerações no mercado de trabalho e corrobora alguns dados publicados pelo Guia Salarial Robert Half 2023. Os dados mostram que 50% dos profissionais do Nordeste com menos de 42 anos (gerações Y e Z) pretendem permanecer, em 2023, na mesma empresa e área que ocupam atualmente, enquanto 20% pretendem ficar na companhia, mas mudar de ocupação. Entre os trabalhadores com mais de 43 anos (gerações X e Baby Boomers), 68% planejam manter o seu status quo (empresas e cargo atual).

Segundo Tatiana Romero, Diretora de Recursos Humanos da Ticket, é natural que visões e aspirações sejam diferentes entre as gerações, porém, considera importante que essas diferenças não afetem a motivação e a produtividade. “O ideal é que as companhias tenham pluralidade e respeitem a diversidade. A complementaridade das experiências das diferentes gerações é fundamental para o sucesso do negócio”, comenta.

“O estudo também mostrou que 43% dos trabalhadores das gerações Y e Z consideram as perspectivas de crescimento na empresa como o principal fator motivacional, enquanto apenas 30,5% entre os mais velhos têm a mesma opinião. Isso reitera a importância de os gestores saberem ouvir os diferentes profissionais e criarem iniciativas que atendam às expectativas de todos”, completa a executiva.

O Guia Salarial Robert Half 2023 mostra que, nas entrevistas de emprego, profissionais estão levando em consideração, na hora de aceitar uma oferta, temas voltados à cultura corporativa e as suas ações. Nas conversas, os temas mais abordados são: diversidade, equidade e inclusão, com 48%; ética e valores corporativos, com 47%; e fontes de financiamento ou investimentos, com 38%. Esse cenário traz algumas reflexões importantes para as organizações: como reter os talentos e atrair profissionais qualificados?

As empresas estão conscientes de que criar uma cultura corporativa forte é uma estratégia de retenção e atração de talentos. Revisitar suas ações e redirecionar os pilares da cultura têm sido um grande desafio para os gestores de RH, que, por sua vez, precisam realinhar estrategicamente a sua atuação dentro da empresa.

Como reter e atrair talentos?

1. Avalie, alinhe e compartilhe os valores

Certifique-se de que os valores estão sendo praticados no dia a dia; se estão alinhados aos do funcionário; e os compartilhe diariamente. Aproximar os valores da prática do dia a dia aumenta a conexão do funcionário com a cultura da empresa e deixa clara a sua aplicabilidade.

2. Ofereça oportunidades de crescimento

Invista no crescimento das pessoas. Desenvolva programas de desenvolvimento profissional envolvendo lideranças, novas lideranças e colaboradores; ofereça oportunidades para que ampliem suas habilidades e evoluam nas suas carreiras dentro da organização.

Inclua no calendário treinamentos de vieses inconscientes (preconceitos, estereótipos ou pensamentos tendenciosos sobre determinado tema ou grupo social, que induzem a decisões tendenciosas e comportamentos prejudiciais). Isso facilitará a criação de um ambiente inclusivo e o engajamento entre gerações.

3. Estimule o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Flexibilidade no horário de trabalho; programas de bem-estar e políticas que apoiem um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional são estratégias que reduzem o estresse e aumentam a produtividade.

4. Reconheça e recompense

Celebre conquistas individuais e coletivas; ofereça feedback construtivo; recompense de forma consistente, significativa e minimamente proporcional ao resultado obtido. Algumas empresas divulgam “recompensas” que não estimulam e fazem com que os funcionários se sintam desrespeitados e desvalorizados.

5. Promova a DEI - Diversidade, Equidade e Inclusão

Talvez essa seja a estratégia mais desafiadora, porque, para que seja executada adequadamente, muitas outras coisas precisam acontecer, a partir do nível estratégico da empresa. Os decisores estratégicos precisam atuar como patrocinadores em um esforço contínuo para implementar ações concretas. É um compromisso de longo prazo.

Algumas ações são importantes para a promoção da DEI: avaliar a cultura atual, identificar as áreas que precisam melhorar em termos de diversidade, equidade e inclusão; estabelecer parcerias com organizações/grupos que sejam especializados em DEI; e, se necessário, revisar políticas, práticas de contratação, programas de treinamento; identificar vieses inconscientes; desenvolver líderes que valorizem a diversidade, defendam a equidade e pratiquem a inclusão em suas atitudes e práticas de gestão etc.

6. Desenvolva os líderes continuamente

Os líderes precisam ser modelos da cultura corporativa que retém e atrai talentos. Precisam acreditar no propósito da organização para que possam ser conscientes, sensíveis aos diferentes anseios das gerações, acessíveis para mudar, ouvir e apoiar seus liderados, bem como precisam ser positivos e engajados. O líder precisa SER, para inspirar a equipe!

7. Dissemine diariamente um Propósito Significativo!

Comunique o impacto positivo que o trabalho dos funcionários está gerando. As pessoas gostam de fazer parte da construção de algo significativo para o mundo.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

