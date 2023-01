Como o LinkedIn pode ajudar a atrair oportunidades de emprego?

Muitas empresas fazem recesso no final do ano e, com isso, as entrevistas de emprego ficam mais escassas. É compreensível ficarmos ansiosos e um pouco perdidos sobre o que fazer para atrair a vaga dos “sonhos”. Acredite: tem muito a ser feito e investir nessa preparação pode antecipar a oportunidade desejada. Pronto para começar?

O Linkedin é a maior rede profissional do mundo com mais de 850 milhões de usuários em 200 países e territórios. Ter um perfil de alta qualidade e fazer as conexões “certas” podem atrair oportunidades alinhadas aos seus objetivos de carreira, visto que muitas empresas utilizam a plataforma para captar talentos.

Neste post, trago dez passos para que você atraia a oportunidade que deseja e, assim, inicie 2023 com o pé direito:

1. Escolha uma foto profissional para o seu perfil e para a capa do Linkedin

A foto deve demonstrar profissionalismo. Evite selfs tiradas em ambientes sociais; fotos com muitos filtros ou ainda fotos de perfil ou alternativas demais. Mostre mais o seu rosto, cuide da iluminação e, de preferência, posicione a câmera na altura dos olhos. Opte por um fundo mais neutro e com pouca poluição visual. Sorrir é permitido desde que seja espontâneo e discreto. A imagem deve ir até a altura dos ombros.

Para a capa, opte por imagens que representem sua área de atuação, pois esse é um espaço que enfatizará a sua marca pessoal. Utilize uma foto do seu local de trabalho; a logo da sua empresa; a foto de um congresso, prêmio e/ou evento em que você esteja nela; ou uma imagem com uma citação de que você goste.

2. Defina o que escrever no título (Headline do Linkedin) abaixo da sua foto

No seu título deve constar o cargo atual e/ou a posição que deseja. Utilize palavras-chave relacionadas ao cargo almejado, para atrair recrutadores, sobre sua experiência profissional e competências.

Dica 1: digite no campo “Pesquisar” palavras relacionadas à vaga que você deseja para identificar como estão sendo divulgadas. Adéque o título aos resultados da sua pesquisa.

Dica 2: pesquise outros profissionais da sua área de atuação. Opte por aqueles que têm melhor posicionamento profissional. Observe número de conexões, escrita, entre outros aspectos.

3. Faça um bom resumo (Sobre) da sua experiência profissional

No campo “Sobre” você, elabore um resumo da sua trajetória profissional. Inclua suas formações; segmentos das empresas pelas quais passou, cargos que já assumiu e suas responsabilidades, incluindo o atual; tempo de experiência em determinada posição e principais resultados obtidos; ferramentas que você domina, habilidades, seus talentos mais notórios e características.

4. Registre a sua experiência profissional

No campo “Experiência Profissional”, inclua o nome correto da empresa, cargo, descrição completa de suas atividades e resultados que obteve.

Estamos em um mercado competitivo, portanto, mais importante do que o detalhamento de uma atividade, são os resultados gerados por você na empresa em que atuou. Inclua números, percentuais, aumento, redução, indicadores que chamem a atenção para o seu histórico. Claro, dados totalmente verdadeiros e fáceis de comprovar.

5. Formação acadêmica, licenças e certificados

Insira todas as informações referentes a sua formação acadêmica, cursos de aperfeiçoamento, licenças e certificados. Quanto mais completo for o perfil, melhor.

Para adicionar a seção licenças e certificados:

a. Toque na sua foto de perfil e em Visualizar perfil.

b. Toque em Adicionar seção.

c. Toque em Recomendados e em Adicionar licenças e certificados.

d. Preencha os detalhes relevantes e toque em Salvar.

6. Recomendações

Essa seção valida as suas qualificações e competências. As recomendações podem ser solicitadas e dadas espontaneamente. Envie solicitações para ex-gestores, algum par profissional, subordinados, clientes, pessoas que de alguma forma tiveram convivência profissional com você.

7. Participe de grupos do seu interesse

Participar desses grupos é uma forma de fazer networking, acompanhar atualizações de mercado e adquirir conhecimento. Faça isso para valer! Interaja, envie perguntas, ajude as pessoas. Esse movimento facilitará a atuação de algum recrutador.

8. Siga empresas e personalidades

Procure organizações, personalidades, empresários, especialistas e conecte-se.

Siga e visite a página de cada empresa de interesse, vá à aba pessoa e procure contatos que podem ser importantes. Siga essas pessoas e se o perfil estiver bloqueado, visite o perfil delas. Provavelmente, elas serão notificadas e saberão quem você é.

Ainda no perfil das empresas, consulte as vagas disponíveis e crie alarmes para vagas do seu interesse.

9. Consulte as vagas disponíveis diariamente e crie alarmes

No cabeçalho do Linkedin, existe o campo “Vagas”. No campo pesquisa, escreva a vaga que está procurando, mas, ao digitar a vaga, observe que outras palavras-chave aparecem. Escreva essas palavras e, depois da sua busca, altere o nome do cargo procurado, utilizando as novas palavras-chave propostas pela plataforma e, assim, sucessivamente.

Procure também vagas inserindo o nome em inglês e, novamente, preste atenção às novas palavras indicadas para o mesmo cargo. Esta prática aumenta as possibilidades.

Crie alarmes para a vaga que deseja. Automaticamente, a cada nova vaga, o Linkedin enviará um e-mail para a sua caixa postal.

10. Mantenha o seu Linkedin atualizado

Cada conquista, novo cargo, curso, promoção, enfim, cada pequena alteração na sua trajetória deve ser registrada no Linkedin. Muitos recrutadores utilizam a plataforma para pesquisar o candidato, e é importante que encontrem informações atualizadas.

Se você mantiver o seu perfil atualizado e bem preenchido, não precisará se preocupar com a elaboração do currículo tradicional. O Linkedin tem a opção de baixar a página em pdf. E, ao baixar, todas as informações já estarão no formato desejado pelos recrutadores.

