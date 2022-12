O que é transição de carreira e como fazê-la sem equívocos

Entenda, na prática, quais os cuidados que você precisa ter para uma transição de carreira “pé no chão”. É isso mesmo. Você não leu errado. Muitos “gurus” apresentam esse processo de uma maneira muito simplista, mas, na verdade, essa decisão e a forma como ela é tomada podem afetar significativamente a sua vida. Positivamente ou não! Vamos entender?

O que é transição de carreira

Transição de carreira é um movimento durante o qual um profissional muda a sua área de atuação ou o seu posicionamento atual.

Esse processo nem sempre é uma escolha que acontece quando tudo está bem. Às vezes, essa decisão vem à tona quando o profissional está insatisfeito com a atividade atual; inseguro com relação às mudanças do mercado de trabalho; com dificuldades de evoluir na carreira atual; almejando desenvolver novas habilidades; sem perspectiva de crescimento na empresa; ou por outros fatores que não necessariamente estão sob o seu controle. Geralmente, o motivo tem camadas mais profundas a serem compreendidas.

O que as pesquisas apontam?

Em 2022, ministrei cinco turmas da disciplina Autodescoberta e Gestão de Carreira na Pós-graduação da Universidade de Fortaleza. No início de cada turma, apliquei uma pesquisa sobre o status de carreira dos participantes e o estudo contou com a participação de 331 respondentes.

Destes, 12% estão em processo de transição de carreira; 34% estão insatisfeitos com seus respectivos trabalhos; 31% estão investindo em aperfeiçoamento profissional; e o mais preocupante, 30% não têm o hábito de planejar a carreira.

Uma pesquisa mais recente, realizada em novembro de 2022 pela plataforma Empregos.com.br, ouviu 517 trabalhadores. O resultado mostrou que três em cada quatro profissionais (77,2%) pretendem mudar de emprego em 2023.

O principal motivo é a insatisfação com seus trabalhos atuais, a qual atinge 81,1% dos entrevistados. O estudo mostra ainda que 70% dos profissionais almejam melhores salários no mercado de trabalho; 22,4% consideram importantes os benefícios concedidos pelos potenciais empregadores; e 7,5% acham importante que a vaga possibilite o home office.

No Brasil, estima-se que 5,8% da população sofram com depressão, tornando o país o quinto do planeta com maior número de casos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença que será a segunda principal causa mundial de afastamento de profissionais até 2020. No ano de 2016, a Previdência Social registrou afastamento de 75,3 mil trabalhadores por causa de quadros depressivos, sendo 37,8% do total de licenças por distúrbios psíquicos.

O professor de inglês das redes municipal e estadual de educação do Rio de Janeiro, Márcio Virgílio da Costa, faz parte dessa estatística.

O educador já estava incomodado com o desinteresse das crianças e adolescentes pelo conteúdo e também com a falta de estrutura das escolas quando, em novembro de 2017, foi vítima de uma brincadeira de mau gosto de uma turma de oitavo ano do fundamental.

Os alunos fizeram uma armadilha. Quando entrei na sala, a lata de lixo caiu na minha cabeça. Desde então, entrei em um espiral de tristeza e desânimo. – relatou.

Virgílio começou a fazer tratamento psiquiátrico e foi afastado do trabalho porque a depressão impedia-o de sair de casa. Na última semana, o professor recebeu alta do INSS e foi direcionado para uma nova escola, mas teme não conseguir executar o seu ofício porque ainda não se sente recuperado.

A insatisfação profissional de Anna

Lembro-me de uma aluna que atendi na Pós-Unifor em uma sessão de mentoria de carreira. Ela é advogada e tinha ingressado em um MBA na mesma área. Fiz uma série de indagações sobre o motivo de sua escolha:

- Por que você escolheu esse MBA, Anna?

- Porque foi a escolha mais óbvia para o que faço hoje, professora!

- Mas, qual o seu sonho, Anna?

Nesse momento Anna ficou com os olhos cheios de lágrimas e demorou a responder....

- Professora, na verdade sempre sonhei em atuar como psicóloga. Mas, minha família toda é composta por advogados. Não posso cogitar trilhar outro caminho. Meu noivo disse que, se eu quisesse, ele pagaria a minha graduação em Psicologia, mas desisto só de pensar no transtorno que isso causaria.

- Anna, como você se vê em cinco anos, seguindo a carreira de advogada? É o que você realmente quer?

- Não, professora! Um dia terei coragem para cursar Psicologia....

Depois de um tempo em silêncio, Anna perguntou o que deveria fazer quanto a isso. Conversamos longamente sobre as perdas e ganhos que envolviam a sua tomada de decisão e, depois de quase duas horas, nos despedimos.

Seis meses depois, recebi uma mensagem de Anna, compartilhando que tinha conversado com os seus pais e feito a sua matrícula no curso de Psicologia. Marcamos um café e foi maravilhoso vê-la. Ela estava radiante!

Comentou que seus pais estavam felizes com a sua felicidade e que, na verdade, eles não tinham noção de que ela desejava um caminho diferente.

Principais equívocos com relação ao processo de transição

Para uma transição de carreira consciente, o profissional precisa ter clareza dos seus objetivos profissionais e entender que um processo como este requer planejamento e disciplina.

Alguns erros são cometidos com frequência. São eles:

1. Agir sob pressão do cenário atual

Quando agimos sob pressão, por vezes, perdemos a racionalidade e a ação por impulso pode trazer arrependimentos. Quando o indivíduo está insatisfeito com o ambiente de trabalho e pensa em pedir demissão, por exemplo, é importante que investigue os porquês desse desejo e como essa decisão afetaria a sua vida.

2. Não ter uma reserva financeira de emergência

Não podemos deixar de considerar possíveis problemas no caminho. Ter uma visão simplista demais do processo pode fazer com que o profissional enfrente uma situação de “precariedade”, consequentemente tenha urgência de se recolocar e, assim, tenha que aceitar a primeira proposta que surgir.

3. Procurar uma profissão ou posição focando somente na alavancagem financeira

Pode haver um tempo em que essa escolha aconteça, mas precisa ser de maneira consciente e planejada. Sucesso financeiro é muito bom, mas é recomendado que seja consequência de um conjunto de talentos em movimento norteados por um propósito. Quando a decisão tem o dinheiro como foco principal e o profissional não está ciente de como isso impactará sua vida, muito provavelmente ficará insatisfeito com a carreira.

4. Ter apego ao status/posição

Muitas vezes precisamos dar um passo para trás, focando uma evolução em médio prazo. Se o profissional tem apego aos cargos que ocupou e/ou à remuneração que pensa que “merece”, estará propenso a perder oportunidades que poderão dar mais sentido a sua carreira.

Etapas para uma transição consciente

1. Analise os porquês!

Avalie o seu momento profissional atual e reflita sobre os porquês de desejar fazer uma transição:

O que deixa você insatisfeito na sua carreira hoje? Se o que o deixa insatisfeito hoje não existisse, você ainda entraria nesse processo?

O que motivou você a pensar sobre isso? O que aconteceu com você ao longo da sua carreira, que o trouxe até este momento, com essa decisão?

Quais talentos você deseja colocar em prática no seu novo ciclo?

Que “chamado” você ouve internamente? Que missão você deseja abraçar em sua nova jornada?

Quando analisamos os porquês, racionalizamos a tomada de decisão para agirmos no momento certo. Lembre-se: manter a sua reputação ilesa é importante nesse momento de transição. Não crie rupturas desnecessárias no seu currículo rompendo a relação de trabalho sem os cuidados necessários. Preserve a sua marca pessoal.

2. Prepara-se financeiramente

Para que você passe por esse momento com tranquilidade, é necessário ter uma boa reserva financeira. O desequilíbrio financeiro comprometerá a sua vantagem nas negociações das propostas.

Se você foi surpreendido com uma demissão, antes de entrar no processo de transição, é importante analisar como isso impacta o seu padrão de vida e, se necessário, fazer alguns ajustes financeiros.

3. Defina o seu estado desejado e pesquise o mercado em que você deseja atuar

Defina os seus objetivos profissionais envolvendo questões sobre área de atuação ou tipo negócio; atividades que gostaria de fazer; pessoas ou grupos com os quais gostaria de trabalhar e/ou ajudar; posição hierárquica; entre outros aspectos.

Depois pesquise as tendências, inovações e perspectivas desse mercado e, por fim, analise como você está com relação ao seu estado desejado. O que você precisa aprender, desenvolver, melhorar e eliminar para estar mais apto para este novo desafio.

Faça uma análise comparativa entre o presente e o que você deseja. Pense sobre os prós e os contras, perdas e ganhos, o tempo que separa o hoje do amanhã (você está perto ou longe do que deseja?) e os impactos que esse novo projeto de vida provocarão em sua vida.

4. Elabore um Plano de Carreira

Elabore um plano que contemple metas que estruturem o seu estado atual e o leve ao futuro de carreira desejado. É importante entender que não conseguiremos avançar com questões atuais que podem impactar negativamente a conquista dos resultados esperados. Se você não tem reserva financeira, terá dificuldades para investir na sua qualificação, por exemplo. Uma ação importante desse plano é elaborar uma planilha de gastos e analisá-la.

Elabore metas ligadas à vida pessoal e profissional (currículo, qualificações, plano de negócio etc.).

Elenque, para cada objetivo, possíveis obstáculos que possam atrasar ou impedir o alcance de suas metas.

5. Invista na sua qualificação e no seu networking

O mercado de trabalho e o mundo dos negócios não têm espaço para amadores. A procura por profissionais qualificados e por empresas que entregam uma experiência de valor está cada vez maior. Opte por desenvolver novas habilidades e competências que estejam alinhadas ao futuro do trabalho.

O networking é uma rede poderosa para conseguir boas oportunidades. As plataformas digitais, como sites de colaboração e as redes sociais, facilitam essas conexões. Alimente conexões com pessoas e empresas que tenham convergência com os seus objetivos, mas cuidado com o uso das suas redes sociais. Elas também devem estar alinhadas aos seus objetivos e à marca pessoal que você deseja criar ou fortalecer.

