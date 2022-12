Momento de pausa: não fazer nada, pode ser bom

O ócio pode criar um ambiente propício à criatividade e à produtividade, e isso será maravilhoso para transformar a sua vida e a sua carreira. Você se permite?

Algumas pessoas se orgulham por não ter tempo para nada. Absolutamente nada! Não têm tempo para se dedicar a um hobbie, à família ou até mesmo a cuidar da saúde, e isso desequilibra todas as áreas da vida, inclusive a profissional, que aparentemente está sendo priorizada.

Reflexão: quantas vezes em 2022 você parou para simplesmente não fazer nada e se conectar com a sua voz interior?

O mito da superprodutividade

É comum ouvir nos almoços de negócio ou nas reuniões de resultado, profissionais “se gabando” pelo número de reuniões diárias de que precisam participar, pela falta de tempo para pensar, para viajar ou até mesmo para dar mais atenção às pessoas queridas. Ser ocupado e atribulado virou um status sinônimo de “sucesso” para alguns.

Sem um tempo de qualidade para pensar e ordenar os pensamentos, muitos procrastinam decisões importantes ou agem no “piloto automático”, esquecendo-se de que, obrigatoriamente, colheremos os frutos daquilo que semeamos diariamente.

O fato é que, para produzir mais e melhor, faz-se necessário um momento de pausa para cuidar do corpo, da mente, do espírito e das pessoas que amamos. Olhar no retrovisor e avaliar o que fizemos ou deixamos de oportunizar em nossas vidas. Olhar-se e ouvir-se com atenção plena. Esse momento é crucial para que o turbilhão de informações que inundam nossas mentes diariamente se acomode e dê espaço para pensamentos mais ordenados e profundos.

Reflexão: você é refém do status “sou muito ocupado”?

Ócio criativo e seus desafios

Derivada do latim “otium”, ócio significa o fruto das horas vagas, do descanso e da tranquilidade e não pode ser confundido com ociosidade, que significa inatividade. O autor do livro “O ócio criativo”, lançado no ano de 2000, professor e sociólogo italiano Domenico De Masi, defende que o cérebro não pode ser forçado a produzir quando está saturado de informações.

O estudioso defende que é importante reservar um tempo do seu dia para fazer atividades que sejam importantes e aumentem o bem-estar e a felicidade, fazendo com que o nosso cérebro “relaxe” e, assim, consiga pensar em outras coisas. Esses momentos também podem ser incluídos em meio à jornada de trabalho.

Cuidado: pausas estratégicas durante o período de trabalho não indicam que suas atividades e entregas podem ser proteladas. Muito pelo contrário! Quando os momentos de pausa são bem aplicados, potencializam os resultados.

Como aplicar o ócio criativo?

Abra sua mente! Para muitos, parar é sinônimo de “corpo mole”. Lembramos que ócio criativo potencializa a performance, a intenção jamais será prejudicar a sua vida. Inicialmente a prática afetará a sua zona de conforto, mas logo você constatará os ganhos que essa rotina lhe proporcionará.

1. Entenda que para ser produtivo, inicialmente, você precisará ser improdutivo

Dependendo da sua rotina, nem sempre os momentos de descanso lhe trarão produtividade e ideias inovadoras. Sua mente precisa ser programada para a pausa, especialmente, se você não tem este hábito. Com a prática, ela produzirá mais e melhor.

2. Descubra o seu “horário nobre”

Identifique os horários em que você é mais produtivo e aqueles em que sua energia fica em baixa. Isso ajudará você a identificar os melhores momentos para a pausa estratégica, otimizando a sua gestão do tempo.

3. Tenha sempre um “Diário de Bordo”

Ter caderno e caneta sempre à mão é imprescindível! As melhores ideias surgem em momentos de descontração e você não pode correr o risco de perdê-las. Atendo uma executiva que, diariamente, após o jantar, registra em seu diário os momentos mais marcantes do seu dia. Na manhã seguinte, tranquilamente, tomando o seu café, lê as anotações do dia anterior. Essa prática gera insights poderosos, pois, nessa hora, o seu cérebro está totalmente relaxado e, assim, pronto para produzir informações valiosas.

Não fadigue a sua mente! Anote o que puder e depois filtre o que registrou.

4. Faça pequenas pausas

Pausas curtas, de 10 a 15 minutos, são mais interessantes para a rotina de trabalho. É tempo suficiente para aliviar o cérebro e, consequentemente, tornar o trabalho mais focado e funcional. Estes momentos são importantes quando identificamos no nosso corpo sinais de baixa produtividade.

5. Divirta-se fora do ambiente de trabalho

Organize o seu tempo para os momentos de lazer. Ver a sua série favorita; sair com amigos; visitar a família; dormir; ler um bom livro; tomar um vinho com a pessoa que você ama são atividades que trazem felicidade e aumentam o bem-estar.

6. Pratique mindfulness

Mindfulness ou “atenção plena”, em português, é a prática de se concentrar no momento presente. É conseguir ter uma consciência profunda do “aqui e agora”, incluindo a percepção de sentimentos, sensações e ambiente. Compreende exercícios de meditação que ajudam a manter o foco e redirecionar a atenção.

Alguns aplicativos podem apoiar você nessa prática: Headspace, Calm e Insight Timer.

