Entenda o que é o feedback nas empresas e a melhor forma de aplicá-lo

Feedback é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de pessoas e formação de novas lideranças. Até que ponto essa estratégia está sendo aplicada adequadamente pelos líderes?

Embora seja de suma importância para apoiar a conquista de resultados, muitos líderes apresentam gaps na aplicação do feedback. Alguns acreditam que deve ser aplicado somente nas avaliações de desempenho periódicas; outros quando o liderado fizer algo em desacordo com o que fora solicitado e ainda há aqueles que afirmam não ter tempo para investir nessa iniciativa.

Afinal, o que é feedback e o que é importante saber?

Feedback é um retorno que o líder dá para o seu liderado, para o time, para os seus pares e/ou para o seu gestor, visando alinhar expectativas, desenvolver uma competência, corrigir entregas ou posturas, agradecer uma conquista e/ou reconhecer as boas práticas. É importante para que as pessoas tenham a oportunidade de aperfeiçoar o seu trabalho a partir da consciência de como o seu desempenho está sendo visto e avaliado.

Algumas organizações aplicam o feedback durante as avaliações de desempenho que acontecem de maneira sistemática. Neste post quero abordar o feedback do dia a dia, aquele fornecido pelo líder em tempo real, o feedback on the job (no trabalho). Antes de apresentar as etapas desse modelo, é importante entendermos alguns quesitos para uma prática ética e eficaz, quais sejam:

Estrutura e transparência: deixe claro para o liderado quais serão suas entregas, os resultados esperados, os critérios que serão utilizados para avaliá-lo e como funciona o ritual da gestão (reuniões de resultado, emissão de relatórios etc.);

Imparcialidade: quando os critérios são objetivos e transparentes, agir com imparcialidade deveria ser uma tarefa fácil, mas não é. Alguns líderes se deixam influenciar pelo relacionamento e pela emoção, e isso prejudica a percepção de meritocracia no time. O feedback deve focar em dados e em fatos, e o gestor deve deixar de lado favoritismos.

Frequência: quando o liderado sente que está sendo acompanhado e que suas ações geram uma reação do líder, o ambiente se torna mais produtivo e dinâmico. Estabeleça uma rotina para para compreender a complexidade vivida pelo seu time: andar na fábrica, visitar a sala do seu liderado, tomar café na área comum, enfim, ações que darão mais propriedade sobre o que está acontecendo na rotina da equipe.

Empatia e Comunicação Assertiva: não despreze as dificuldades apresentadas pelo seu liderado na hora do feedback, mas também não as aceite sem ponderar. O equilíbrio está em observar as pistas do que o liderado necessita, seus interesses e como isso impacta no negócio. Nesse sentido, conversar utilizando uma comunicação assertiva ajudará a criar um ambiente respeitoso.

Diário de bordo: crie um histórico do seu liderado/rotina. Se sua equipe é muito grande, registre os principais acontecimentos do dia. Isso contribuirá para as tomadas de decisão.

Para concluir, o principal quesito é mudança de mindset (mentalidade). O líder precisa comprar a ideia de que é possível dar feedback constante e em tempo real, bem como é importante, também, ter abertura para receber feedback do time para que seja possível aprimorar a sua gestão e realinhar algumas estratégias. Tornar essa ação uma prioridade e incluí-la no planejamento.

Urgente: quando não fornecer um feedback?

Preparar-se para dar feedback é imprescindível. Mesmo em estilos mais informais, o líder deve validar o objetivo, os dados e os fatos analisados; escolher o melhor momento, o melhor local e a melhor abordagem; e estar disposto a ouvir de maneira genuína. Sem resistências!

Evite dar feedback quando:

Não estiver em boas condições emocionais;

Não estiver disposto a ouvir críticas sobre a empresa e a sua gestão;

Não tiver a certeza de que estava claro para o liderado o que você esperava dele;

Não tiver dados suficientes para uma conclusão imparcial;

Não souber como direcionar o liderado após o feedback.

O que é feedback on the job e como aplicá-lo?

Feedback on the job é aquele em que o líder dá ao liderado, a qualquer momento no ambiente de trabalho, seguindo um ritual estruturado para gerar consciência e promover mudanças.

Este estilo de feedback tem três modalidades:

Feedback positivo

É aquele que visa reconhecer os talentos, práticas ou resultados de um liderado. Como fazer

Informe ao liderado o que você percebeu e o parabenize; Fale sobre o impacto positivo que isso traz para a sua carreira e para o negócio; Reforce o que ele deve continuar fazendo; Agradeça o que ele gerou de positivo para o time e para a organização.

Feedback de desenvolvimento

Visa despertar no liderado a vontade de continuar evoluindo. Aplicado quando o liderado coloca em prática algo que constantemente o líder sinalizava. Como fazer?

Fale ao liderado o que você percebeu com empolgação; Reforce o impacto positivo que isso traz para a sua carreira e para o negócio; Estimule-o a continuar fazendo.... Silencie (incluir outro assunto nesse momento, compromete o resultado).

Feedback corretivo

Aplicado quando o liderado entrega algo diferente do que é esperado ou quando se comporta de maneira inadequada. Visa corrigir, realinhar. Como fazer?

Informe ao liderado o propósito do feedback, preferencialmente utilizando um título abrangente. Ex.: Se o assunto for relacionado a pontualidade, informar que deseja conversar sobre o horário de trabalho; Compartilhe o que observou, apresentando fatos e dados; Comunique os impactos gerados na equipe e nos resultados da empresa; Reforce o que precisa ser feito; Solicite sugestões para que a situação seja realinhada; Elabore um plano de ação com o liderado e encerre a conversa repetindo o que foi combinado.

Lembretes:

O local precisa ser adequado – evite constrangimentos;

Seja específico! Colete dados e fatos consistentes – não se baseie em “achismos”.

O feedback deve ser aplicável, ou seja, passível de gerar mudanças – aborde o que pode ser mudado, melhorado e/ou reconhecido;

Seja direto! Não delegue essa ação para outra pessoa. Você é o líder!

Seja rápido! O feedback deve ser fornecido imediatamente após a situação identificada;

A comunicação deve ser respeitosa e assertiva – evite ironias, falar sobre percepções pessoais ou incapacitar o liderado, demonstrando que não acredita na sua mudança;

A pauta do feedback deve estar baseada na cultura organizacional e não nos seus julgamentos pessoais;

Seja respeitoso e empático! Comunique-se como assertividade;

O líder deve estar disposto a receber feedback.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

