Você está preparado para o mercado de trabalho em 2023? Veja profissões em alta

Você está preparado para o cenário de 2023? Neste post conversaremos sobre algumas tendências que afetarão a sua carreira. Vem comigo!

Pós-pandemia, Copa do Mundo, eleições... são muitas informações para processar. Muitos profissionais estão se perguntando neste momento: e agora? O mercado de trabalho sofrerá alguma reviravolta? O que devemos fazer para aproveitar as oportunidades de 2023?

Seja qual for o cenário, a necessidade por profissionais qualificados continuará em alta e pessoas interessadas em construir uma carreira consistente devem se preparar para qualquer tendência.

As pesquisas realizadas em 2022, a exemplo do Guia Salarial 2023, publicado pela Robert Half, mostra que 47% das empresas pesquisadas pretendem abrir novas vagas de trabalho; 47% pretendem preencher posições abertas sem aumentar headcount (número de funcionários que trabalham na empresa); e somente 4% devem congelar as contratações. Isso significa mais oportunidades em processos seletivos para profissionais qualificados.

Mesmo com um certo otimismo para abertura de vagas, 77% dos recrutadores entrevistados acreditam que encontrar profissionais qualificados será mais desafiador. Esse percentual era de 61% em 2021.

Reflexões: o quanto você está investindo no seu desenvolvimento intelectual? O seu perfil é interessante para o mercado de trabalho?

Tendências que vieram para ficar

Segundo a pesquisa, três tendências nacionais vieram para ficar. Valorização do equilíbrio entre vida pessoal e profissional; modelos flexíveis de trabalho e reconhecimento da importância da saúde mental nos ambientes corporativos. Isso altera toda a dinâmica do mercado de trabalho.

De um lado, as empresas anunciam vagas que divulgam benefícios relacionados a essas tendências para atrair talentos e criam estratégias para reter os colaboradores internamente. Preocupam-se mais com a cultura e repensam seus benefícios.

Por outro, profissionais qualificados refletem sobre suas prioridades e procuram, utilizando critérios mais rigorosos, empresas que se alinhem as suas expectativas, seja para preservar a qualidade de vida ou para fazer parte de um projeto que esteja alinhado com as práticas ESG (Environmental, Social and Governance), entre outros motivos.

Dados publicados no estudo apresentado em setembro pela Robert Half confirmam essas tendências, apresentando três aspectos que mais atraem profissionais qualificados em um processo seletivo e contam positivamente na sua tomada de decisão: transparência (67%), comunicação clara dos desafios de trabalho (58%) e valores/propósito da empresa contratante (52%).

Remuneração competitiva (50%) e agilidade do processo (42%) aparecem na sequência. 45% dos entrevistados disseram que pretendem mudar de emprego ao longo do ano e apontaram cinco motivos para essa decisão:

melhorar remuneração; possibilidade de crescimento; Cultura corporativa/valores da empresa; benefícios; mudança de área.

Essas expectativas afetam as dinâmicas organizacionais e “forçam” uma virada de chave nas relações de trabalho.

O que devo fazer para me tornar um profissional qualificado?

Você precisa refletir sobre o que deseja para a sua carreira e identificar quais tendências o afetaram.

Qual o seu momento atual de carreira?

Como está a sua saúde mental?

O que você almeja para a sua carreira e por quê?

Você está preparado para o que deseja?

Responder a essas perguntas lhe trará mais clareza sobre até onde você está disposto a ir profissionalmente. Dessa forma, conseguirá negociar melhor suas expectativas, salários e benefícios.

O relatório do Fórum Econômico Mundial de 2021 trouxe as dez skills que serão mais importantes para o mundo do trabalho até 2025. A segunda delas é a aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, que se referem à habilidade do profissional em identificar o que precisa aprender e conseguir criar estratégias para potencializar o seu aprendizado.

Para isso, o profissional precisa estar em sintonia com as demandas de sua área de atuação para definir os aprendizados relevantes.

O Guia Salarial 2023 traz algumas dicas que auxiliarão na sua preparação para o mercado de trabalho:

Investir no desenvolvimento de Soft Skills – as habilidades comportamentais continuarão sendo essenciais para a evolução na carreira, principalmente se forem associadas às competências técnicas.

As skills mais valorizadas são: flexibilidade, comunicação, adaptabilidade/resiliência, senso de dono, visão estratégica; e o inglês que segue no topo dos requisitos esperados pelas empresas.

Profissões em alta em 2023

As maiores chances de contratação e crescimento profissional estão nas áreas de:

Tecnologia - o segmento garantiu as maiores altas salariais do último ano. Principal criador de vagas em janeiro de 2022;

Mercado financeiro - o segmento de private banking é destaque nesse mercado. Entre os serviços prestados, estão a consultoria de investimentos, patrimônio, herança, planejamento financeiro e outros.

Jurídico – o aumento do número de fraudes digitais, a LGPD, os contratos, as renegociações, o compliance, a reestruturação de dívidas e a ESG aqueceram a procura por advogados com conhecimento técnico na área digital, ambiental, civil, empresarial, entre outras.

Finanças – profissionais ligados à preparação estratégica para a expansão dos negócios, planejamento financeiro e modelagem financeira.

Engenharia – supply chain e especialistas no tema ESG;

Vendas e marketing – e-commerce, profissionais com habilidades envolvendo programação, coleta e análise de dados.

Com os resultados das eleições, é natural que as organizações tomem decisões mais conservadoras, porém o mercado de trabalho está aquecido e provavelmente manterá o seu ritmo. Para conquistar a oportunidade ideal, além de estar em sintonia, você precisa escolher se qualificar.

