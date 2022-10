Estou fora do mercado de trabalho há muito tempo; por onde devo começar?

Quando estamos fora do mercado de trabalho, sentimo-nos angustiados e, muitas vezes, perdidos. No entanto, existe um caminho a seguir, passos que podem ajudá-lo a se recolocar. Neste post trarei para você alguns deles. Vamos lá?

A competitividade do mercado de trabalho é um dos principais desafios para quem busca o seu “lugar ao sol”. Em um espaço com profissionais cada vez mais preparados e empresas mais exigentes, destacar-se na disputa requer muito mais que um currículo bem elaborado e técnicas de entrevista.

Se você se afastou do mundo corporativo para cuidar dos filhos ou por uma fatalidade e/ou simplesmente por não ter conseguido recolocação rapidamente, é importante sair da “bolha”. Quando nos afastamos, muitas vezes, ficamos desconectados das tendências que direcionam recrutadores e organizações. Isso dificulta a elaboração de estratégias para acelerar a recolocação.

O que mostram as tendências?

O Guia Salarial 2023, publicado pela Robert Half, a primeira e maior empresa de recrutamento especializado no mundo, mostra que 47% das empresas pesquisadas pretendem abrir novas vagas de trabalho; 47% pretendem preencher posições abertas sem aumentar headcount (número de funcionários que trabalham na empresa); e 4% devem congelar as contratações.

A pesquisa constatou que há uma preocupação por parte dos CEO’s com a atração e a retenção de profissionais qualificados. Com relação à atração, 68% das empresas acreditam que será mais desafiador contratá-los. Para a retenção, empresas apostarão na construção de uma cultura corporativa forte e na flexibilidade do modelo de trabalho.

Por onde começar?

Revisite o seu histórico profissional e analise o seu estado atual

A sua história profissional lhe dará acesso as suas escolhas, aos conhecimentos adquiridos, às habilidades desenvolvidas, aos resultados alcançados, aos líderes com quem conviveu, às equipes que geriu e às culturas organizacionais das quais fez parte.

Este conjunto vasto de informações trará reflexões importantes para os próximos passos, afinal, você precisa ponderar e decidir:

O que seria mais interessante para o seu estilo de vida atual?

O que quer que não esteja mais presente em sua vida profissional?

Quais foram os principais erros que você cometeu?

Quais foram as principais conquistas? O que fez para alcançá-las?

Deseja continuar na mesma área de atuação? No mesmo ritmo de trabalho? No mesmo cargo em que sempre atuou?

A qual tipo de cultura organizacional quer pertencer?

Está disposto a dar dois passos para trás para apostar em algo novo?

Quais são suas principais hard skills (competências técnicas) e soft skills (competências comportamentais)?

Quais são seus pontos passíveis de desenvolvimento? O que precisa aprender e saber fazer?

Responder a essas questões trará mais clareza quanto ao caminho a seguir.

IMPORTANTE:

Porém, quando a necessidade bate à porta, essas questões mais reflexivas perdem a graça e o sentido. Quando meus filhos eram pequeninos, passei por uma grande privação e o que menos importava para mim era pensar sobre minha história profissional. A preocupação principal era colocar comida na mesa. Passei por isso na pele!

Se este é o seu caso, refaça o seu currículo urgentemente. Há vários modelos na internet (depois farei um post sobre isso). Peça ajuda a alguém. Faça o que for preciso. Mas, principalmente, se desapegue do seu status anterior. Isso mesmo! Esqueça. Para avançar, muitas vezes, faz-se necessário aceitar uma proposta aquém da sua capacidade profissional. Assim, suprida a necessidade que batia à porta, você terá tempo para praticar este primeiro passo e seguir em busca de uma carreira com significado e alinhada as suas expectativas profissionais.

Defina objetivos e metas profissionais

Para evitar que a sua contratação seja breve, é interessante traçar seu objetivo profissional e, com base nele, metas que facilitarão o alcance do que você deseja.

Pesquise sobre o mercado de trabalho em que pretende atuar:

De qual tipo de organização você quer fazer parte? Pesquise as empresas no Linkedin e as vagas publicadas.

Que cargo almeja ocupar? Quais são as competências básicas desejadas para essa posição?

Qual é a média salarial oferecida? Qual a sua pretensão?

Qual a sua disponibilidade e o modelo de trabalho desejado? Benefícios etc.

Com base nas respostas, você poderá identificar os gaps do seu perfil profissional, e isso o levará ao terceiro passo. Além disso, o seu currículo e as suas redes sociais serão alinhados para o alcance do seu objetivo (aguardem os próximos posts).

Depois de definir o seu objetivo, que pode ser, por exemplo, fazer transição de carreira, chegou a hora de definir as metas.

Com base no seu histórico profissional, suas hard e soft skills, o que você precisa aprender e desenvolver para estar mais próximo do seu objetivo? Trace metas específicas, que incluam o que você vai fazer, quando, quanto custará etc. Metas que estejam ligadas a:

Capacitação técnica;

Desenvolvimento de soft skills;

Atualização de currículo e redes sociais;

Contato com empresas de interesse;

Reativação de contatos que podem ajudar nesse processo (ex-colegas de trabalho; ex-gestores; professores, dentre outros).

Monte o seu plano, organize as ações por ordem de prioridade e comece já!

Invista na sua qualificação e preparação

Invista na qualificação que melhor atender aos requisitos do seu objetivo profissional. Fazer um curso técnico, concluir uma graduação ou transferir para a área em que deseja atuar e aprender um novo idioma ajudam a alavancar a carreira.

Coloque em prática o seu plano de ações e as realinhe, caso seja necessário.

Prepare-se para os desafios do caminho. Retomar a carreira não é algo fácil, mas é possível, se você se determinar e se mantiver em movimento.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

