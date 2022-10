É muito difícil ser um líder humanizado e lidar com a cobrança constante por resultados

Em um momento em que saúde mental, flexibilidade nas estruturas de trabalho e bem-estar estão em foco, ter líderes adaptáveis e humanizados é questão de sobrevivência para as organizações. Mas, é possível ser um líder humanizado e lidar ao mesmo tempo com a constante cobrança por resultados? Quais power skills são necessárias para esse estilo de liderança?

É comum ouvir nos processos de mentoria de liderança e de gestão, líderes confusos com o momento atual, questionando-se sobre como ser humanizado e, ao mesmo tempo, focar no alcance dos resultados almejados pelas organizações.

As equipes estão cada vez mais voláteis e a Grande Resignação (movimento em que pessoas pedem demissão por não se sentirem conectadas ao negócio) é um movimento real. Nesse sentido, o líder precisa rever sua postura e apoiar a empresa na criação de uma cultura positiva e inclusiva. Como fazer isso?

Com um mercado cada vez mais exigente, além das hard skills (competências técnicas) e das soft skills (competências comportamentais), o líder precisa ter power skills. Isso facilitará a atuação humanizada do líder sem perder o foco na alta performance.

Nesse post, conversaremos sobre alguns conceitos e apresentarei para você as power skills necessárias para esse estilo de liderança. Vamos entender um pouco mais?

Entendendo os conceitos

Os termos hard skills e soft skills são comuns no dia a dia corporativo, porém, para entendermos o que são as power skills, precisaremos revisar os conceitos.

As hard skills referem-se ao conhecimento técnico ou científico de um profissional. São habilidades tangíveis que podem ser comprovadas, avaliadas, atestadas por meio de certificação e podem ser mensuradas com mais facilidade. Conhecimento em uma língua estrangeira; de ferramentas para elaboração de um planejamento estratégico; análise de cenário, entre outros, podem ser consideradas hard skills importantes, dependendo do perfil da organização e dos desafios inerentes ao cargo de gestão.

Com a evolução do mercado de trabalho e das estruturas organizacionais, as habilidades técnicas perderam um pouco de sua relevância, frente à necessidade de profissionais com soft skills mais desenvolvidas. Quem nunca ouviu: “quando a empresa admite considerando mais o perfil técnico, com o tempo, pode demitir pelo comportamento e/ou pelo não alinhamento com a cultura organizacional”?

Podemos afirmar que as empresas inverteram essa ordem? Estão priorizando a identificação de soft skills alinhadas ao negócio? As empresas clamam por líderes/profissionais com comportamentos mais maduros?

Sim!!! Mas, o que são as soft skills?

As soft skills são as aptidões não tangíveis de um profissional e que não são facilmente identificadas, testadas e avaliadas. São influenciadas pela aprendizagem que a experiência do indivíduo traz e não são aprendidas formalmente em cursos de extensão, programas executivos, graduação etc. Desenvolver as soft skills depende da vontade e do nível de disposição do indivíduo para colocar em movimento esses comportamentos. Saber o que é inteligência emocional e como desenvolvê-la, por exemplo, não garante uma atitude emocionalmente inteligente. Um líder que conhece as técnicas da comunicação não-violenta, não necessariamente se comunica sem violência.

Em suma, soft skills são habilidades comportamentais que fazem toda a diferença para uma carreira consistente. Elas são determinantes para que um líder consiga desenvolver uma liderança com significado.

E as power skills?

Jamie Dimon, CEO e Chairman do JP Morgan Chase, um dos maiores bancos do mundo, publicou na Revista Fortune, em janeiro de 2020, a frase: “O Futuro do trabalho é sobre habilidades, e não somente diplomas.” Assim como ele, grandes estudos, a exemplo do relatório do Fórum Econômico Mundial, apontam, desde 2018, uma série de habilidades que serão fundamentais para o futuro do trabalho. Dentre elas, aprendizagem ativa, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, criatividade e inteligência emocional.

É comum encontrarmos líderes excelentes em planejamento e péssimos em relacionamento interpessoal. Ou líderes muito bons em relacionamento, mas fraquíssimos na gestão de seus indicadores-chave. No cenário atual, onde as constantes mudanças geram uma pressão adicional sobre o líder e as várias tendências lançadas pelas novas gerações invadem as organizações, empresas clamam por pessoas que consigam somar suas competências técnicas - hard skills - às habilidades comportamentais - soft skills -, elevando, assim, a sua capacidade profissional, desenvolvendo habilidades poderosas e potentes – as POWER SKILLS.

Nesse sentido, o líder precisa ser competente tecnicamente e saber se comunicar para engajar as pessoas em torno dos objetivos, por exemplo. Saber aplicar os seus conhecimentos técnicos, lidar com os desafios do cotidiano e manter o fit cultural com a organização. Ou seja, quando um líder consegue aplicar seus conhecimentos técnicos, associando-os às habilidades comportamentais, podemos dizer que ele possui power skills.

As power skills representam o repertório perfeito para o líder do futuro, pois, ainda que o conhecimento técnico seja essencial, a sua aplicação depende de como ele navega por suas habilidades comportamentais. São imprescindíveis para o líder que deseja atuar com o estilo de liderança humanizada.

O que é Liderança Humanizada e por que é importante?

Não podemos confundir liderança humanizada com o líder bonzinho. São coisas totalmente distintas. Até porque, quem considera, cuida, e cuidar não é sinônimo de passividade. Ouço com frequência, em meus atendimentos, líderes admitindo sentir dificuldade em dizer “não” ao liderado, como se isso os colocasse na perspectiva do antigo conceito de “chefe”.

Um líder humanizado prioriza o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas e tem um olhar mais empático e solidário sobre os desafios cotidianos. Entende que não é possível separar a vida pessoal da profissional, mas é possível, sim, administrar essas questões sem perder a produtividade e a performance. Cria um ambiente mais acolhedor e seguro psicologicamente.

Quando o líder é “sensível” a essas questões, consegue, mais rapidamente, criar alternativas que melhorem o espaço de trabalho, como a adoção de estruturas mais flexíveis, por exemplo.

Quais power skills são necessárias para esse estilo de liderança?

Autogestão e proatividade

Quando o líder tem autogestão e proatividade, consegue, a partir do seu autoconhecimento, identificar os seus pontos passíveis de melhoria e traçar estratégias para melhorá-los. Possui inteligência emocional bem desenvolvida e quando recebe feedbacks externos não leva para o lado pessoal, pelo contrário, utiliza as informações fornecidas para potencializar o seu autodesenvolvimento. Antecipa-se para resolver problemas e sempre foca na solução, colocando-se como parte dela. Aprende com os erros e consegue transformar esses aprendizados em estratégias.

Autenticidade e Adaptabilidade

Líderes autênticos são movidos por um propósito e incentiva que seus liderados encontrem os seus. Permitem que as pessoas sejam elas mesmas e mantêm uma comunicação aberta, clara e transparente, sabendo se expressar verdadeiramente com empatia.

Quando estão diante de ambientes de mudança, adaptam-se rapidamente e conseguem criar estratégias que ajudem os seus liderados a encontrar maneiras de se adaptarem. Além disso, ​​são capazes de planejar com antecedência uma mudança em seu ambiente, não são apenas reativos. São flexíveis e conseguem, se necessário, delegar parte de sua autoridade para conseguirem lidar com os novos desafios.

Estratégia e Comunicação

Um líder estratégico planeja e toma decisões com base na sua visão sistêmica, e tem consciência de que suas ações do presente têm impacto no futuro. Toma decisões inteligentes utilizando todas as informações disponíveis e sabe articular os recursos necessários para viabilizar ações e projetos. Conhece as “regas do jogo”, suas metas, indicadores, desafios e tem fit cultural.

Além de ser estratégico, conhece os seus liderados e sabe comunicar a estratégia, conseguindo aliar empatia, acolhimento e persuasão. Dá conselhos e tem uma escuta plena e ativa. Harmoniza a equipe, de modo a lidar com diferentes personalidades e níveis de maturidade. Solicita e fornece feedbacks on the job (no trabalho), reconhece e recompensa seus liderados.

Imparcialidade e senso de urgência na tomada de decisões

Líderes imparciais fazem julgamentos de maneira justa, analisando estrategicamente dados e fatos, e tomam decisões considerando todos os interesses envolvidos. Tratam todos com respeito e não demonstram favoritismo, mesmo podendo ter mais afinidade com alguns liderados.

Conseguem aliar análise, julgamento e senso de urgência, por terem um forte alinhamento com os objetivos estratégicos da organização e suas prioridades. Conhecem técnicas para análise de cenário e resolução de problemas e conseguem ter inteligência emocional para decidir no tempo certo. Especialmente quando a decisão é resultado da gestão de um conflito, essas power skills são imprescindíveis.

Estratégias de um líder humanizado

Como colocar em prática essas power skills? Para apoiar você nesse processo, elenquei algumas ações importantes:

Adote um modelo de gestão transparente e imparcial;

Conheça o perfil, as aspirações, as motivações e as necessidades dos seus liderados;

Considere as necessidades dos seus liderados, agindo com fit cultural (alinhamento com o propósito e valores da organização);

Comunique-se com assertividade e sem violência, adequando a comunicação ao nível de maturidade de cada liderado em cada atividade;

Organize os recursos e disponibilize ferramentas que permitam uma execução efetiva dos processos, considerando o perfil de cada liderado;

Apoie, agregue, reconheça, celebre e recompense.

Lembre-se: a excelência vem da prática constante!

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil