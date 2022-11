Você já iniciou o seu planejamento para 2023? Agora é a hora

Final do ano chegou e normalmente ficamos ansiosos para “planejar” o que faremos no próximo ciclo que se aproxima. Pensamos em todos os avanços, acertos e erros que cometemos e, como em um passe de mágica, as promessas de mudança começam a florescer. Nós nos comprometemos com a academia, com hábitos mais saudáveis ou com aquele curso que é importante para a carreira. Mas, estamos dispendendo o mesmo nível de energia para agir em prol dos nossos objetivos e metas?

Reflexão: o quanto realizei do que foi planejado para 2022? O que poderia ter feito de diferente?

O que é planejamento e fatores críticos de sucesso

Planejamento é uma competência ligada à dimensão da gestão que nos permite visualizar o futuro que desejamos e pensar nos recursos que serão necessários para atingi-lo. É de suma importância para nos dar direção e uma perspectiva clara e objetiva sobre o que precisamos fazer para avançar.

Embora pareça ser uma tarefa fácil, planejamento requer alguns cuidados importantes para o alcance dos objetivos. Muitos sonham, planejam e, na hora de executar, procrastinam ou terceirizam a responsabilidade. Além disso, é de suma importância avaliarmos o quanto estamos dispostos a realizar. Manter-se em movimento, renunciar a alguns velhos hábitos ou, ainda, sacrificar alguns prazeres, é para poucos.

Neste post elenco alguns aspectos que são importantes considerar na hora do planejamento. São eles:

1. Seu planejamento não pode estar descolado da sua realidade

O objetivo deve ser ousado, mas não impossível! Lembro-me de um aluno que me disse certa vez que ia morar fora do país no final do ano de 2022. Eu o parabenizei pela “conquista” e na sequência perguntei:

- Você já tem visto?

Ele respondeu: “não, professora!”.

- Você fala outro idioma?

Ele respondeu: “não.”

- Tens alguma reserva financeira?

Ele respondeu: “não.”

Entre outras perguntas em que a resposta foi a mesma, um pouco desconcertada, desejei boa sorte e me despedi. Saí questionando a viabilidade desse objetivo, já que nada havia sido planejado.

2. Não terceirize a responsabilidade

Você pode contar com a ajuda de pessoas, mas é sua a responsabilidade pelos resultados que deseja. Ao definir objetivos, metas e ações, lembre-se de que o passo mais importante é a ação consciente, escolher SER para conseguir REALIZAR.

Para se apropriar do que você é e pode ser, invista no seu autoconhecimento. Reforce suas fortalezas, reconheça suas fraquezas, identifique as crenças e sabotadores que o impedem de avançar.

3. Seja resiliente, não desista

Mantenha-se firme e obstinado! Evite ceder diante das dificuldades e imprevistos do caminho. Alguns desafios podem influenciá-lo negativamente, mas acredite, isso faz parte da jornada, e é importante estar preparado para lidar com situações jamais vivenciadas e mudanças bruscas de direção. Ser adaptável é um grande diferencial!

4. Invista na sua disciplina e organização

Uma pessoa disciplinada e organizada produz mais e tem mais chances de obter sucesso porque aproveita melhor o tempo; consegue estabelecer prioridades; e organiza os recursos necessários para facilitar o alcance dos objetivos.

Disciplina e organização são imprescindíveis para quem deseja realizar e evoluir!

Como elaborar o seu planejamento de 2023

1. Faça uma análise criteriosa do seu MARCO ZERO - o que você tem e fez em 2022.

Para planejar o ano, é importante que você esteja atento às tendências e aos movimentos que a sua vida fez; é o que chamo de MARCO ZERO. A partir dele, você terá um excelente ponto de partida para definir metas e ações coerentes, além de estabelecer prazos exequíveis.

Saúde; espiritualidade; vida social; relacionamento amoroso; finanças; carreira; desenvolvimento intelectual; entre outras áreas, são importantes para que a sua vida tenha equilíbrio, bem-estar e qualidade.

Uma ferramenta interessante é a Roda da Vida, muito banalizada por pessoas que surfaram na onda do coaching, mas supervaliosa quando utilizada com profundidade. Acesse aqui para ter acesso a ela. Atribua uma nota de 0 a 10 para o seu nível de satisfação atual e depois elenque os motivos que justificam a nota atribuída.

Reflexões: quais foram as minhas principais conquistas de 2022 em cada área? Quais foram os meus aprendizados? O que deu certo em 2022 e pode ser replicado em 2023?

2. Crie objetivos para todas as áreas da sua vida.

Depois de avaliar todas as áreas da sua vida, crie objetivos para cada uma delas. Seus objetivos precisam ser ambiciosos, específicos e indicar uma evolução que seja mensurável. Ex.: emagrecer 10kg até maio de 2023.

Reflexões: Que oportunidades foram perdidas e ainda são viáveis para 2023? O que vislumbro para 2023 em cada área da minha vida?

3. Crie metas e defina ações efetivas para alcançá-las.

Utilizando o exemplo anterior, se você criou como objetivo emagrecer 10kg até maio de 2023, pode estabelecer como metas:

Meta 1: cumprir dieta saudável cinco dias por semana durante doze meses.

Meta 2: praticar exercícios físicos três vezes por semana.

Cada meta deve ter o seu conjunto de ações, que pode seguir o modelo do Plano de Ação 5W2H:

What: o que deve ser feito? Why: por que é importante? Who: quem fará? Where: onde será implementado? When: quando será feito? (estipule prazos realistas); How: como será conduzido? How much: quanto custará?

4. Compartilhe seus objetivos com pessoas da sua confiança.

Ouvir opiniões diferentes pode revelar oportunidades que você não pensou ou que passaram despercebidas. Para que essa ação seja bem-sucedida, abra a sua mente. Às vezes, pedimos sugestões sem estarmos preparados para receber as devolutivas.

5. Estabeleça uma rotina de acompanhamento.

Defina como acompanhará suas metas. Faça essa avaliação uma vez por mês ou a cada dois meses. Você terá um panorama do que está dando certo e o que precisa ser realinhado.

Além disso, mantenha seus objetivos, metas e ações em uma única planilha ou ferramenta para facilitar a execução e a avaliação.

Importante: sonhar é importante, mas, para realizar e evoluir, um bom planejamento faz toda a diferença. Tire os seus sonhos do papel e prepare-se para 2023!

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil