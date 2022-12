Retrospectiva 2022: avalie sua vida profissional neste ano e busque insights para 2023

A nossa esperança sempre se renova neste período. Desejamos que o novo ano nos traga saúde, paz, amor, dinheiro no bolso... e, por que não, o emprego dos sonhos? Para que 2023 seja novo e tenhamos boas colheitas, precisamos aprender com o velho.

Aprender olhando pelo retrovisor pode nos proporcionar excelentes insights para o novo ciclo que está chegando. O que vivemos em 2022, bom ou não, pode nos trazer reflexões que podem nos ensinar a criar o “novo” que almejamos.

No Coaching temos uma ferramenta chamada Linha da Vida Executiva, pela qual avaliamos os principais momentos da nossa vida pessoal e profissional dos últimos dez anos. Gostaria de propor sua aplicação para que você avalie os seus últimos doze meses. Vamos juntos?

Faça o download da planilha aqui.

1. Com papel e caneta em mão, elenque dez acontecimentos marcantes de 2022. Podem ser momentos, conquistas, traumas, perdas, tudo aquilo que impactou você pessoalmente e/ou profissionalmente.

2. Abaixo da lista, reescreva esses eventos em ordem cronológica. Ver exemplo abaixo:

a. Janeiro – Iniciei projeto com o cliente X;

b. Início de março – Ganhei uma bolsa de desconto na minha pós-graduação;

c. Março – Terminei o meu relacionamento amoroso; e assim sucessivamente.

Se você se confundir com a ordem dos acontecimentos, busque registros que o ajudem a lembrar: agenda; diários; pessoas que estiveram com você;

3. Na planilha, registre, na primeira coluna, os momentos em ordem;

4. Ao lado de cada momento, escreva a estratégia que você utilizou para conquistar ou superar;

5. Em cada estratégia, declare o que você aprendeu com aquela situação;

E, por fim, pensando em 2023, defina: o que vai potencializar (fortalecer), melhorar, iniciar e eliminar. Ex.: Se você superou um problema de saúde ligado aos seus maus hábitos alimentares e sedentarismo em 2022, o ideal é que você melhore a sua rotina alimentar e inicie a sua atividade física, por exemplo.

O maior desafio dessa reflexão é aprendermos a aprender com a nossa história. Devemos nos desapegar de estarmos certos em tudo e nos colocarmos como um expectador imparcial, aberto às mudanças.

Tomando consciência do que vivemos no ano velho, estaremos mais aptos para:

Reconhecer os nossos pontos fortes e como eles atuam quando passamos por dificuldades ou nos impulsionam para as nossas conquistas;

Prevenir situações que podem nos prejudicar pessoalmente ou profissionalmente;

Protagonizar o novo, sabendo o que precisa se fazer novo.

"Persistência da Formiga”

Uma reflexão de um sábio...

Ele observava uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia ser dez vezes maior do que ela e era um grande sacrifício para a formiga carregá-la. Ela arrastava, colocava sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava e até a formiga caía junto. Foram muitos os tropeços, nem por isso a formiga desanimou.

Quando chegou próximo a um buraco, o sábio pensou que era a porta da casa da formiga: "Até que enfim ela chegou".

Ilusão! Na verdade, havia apenas terminado uma etapa.

A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora. Foi aí que o sábio disse a si mesmo: "Coitada, tanto sacrifício para nada". Mas a formiga o surpreendeu!

Do buraco saíram outras formigas, que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido.

O sábio então desejou que todas as pessoas tivessem sempre com elas:

A tenacidade para "carregar" as dificuldades.

A perseverança para não desanimar diante das quedas.

A sabedoria para dividir em pedaços o fardo que, às vezes, se apresenta grande demais.

A humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tenha sido solitário.

Que as pessoas não desistissem da caminhada, mesmo quando o fardo atrapalhasse a visão e não conseguissem ver com nitidez o caminho a percorrer.

Autor Desconhecido

Desejo a você um 2023 repleto de saúde, paz, amor, sucesso e felicidade! Um ano com “muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender!”

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil