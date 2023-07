Sinto-me 'cancelado' no ambiente de trabalho; o que devo fazer?

Você já se sentiu excluído pelos seus colegas de trabalho? Tentou participar de uma conversa e claramente foi ignorado? Pois é, esse comportamento muito utilizado nas redes sociais pode estar presente na empresa em que você trabalha. A cultura do “cancelamento”, que significa banir uma pessoa de um círculo ou conversação, pode gerar adoecimento emocional. Por outro lado, o erro está no “cancelamento”, pois é importante que você saiba o que fez de errado para não repetir o mesmo tipo de fala ou comportamento. Se você está passando por isso, como lidar como essa situação?

Algumas pessoas acham que “cancelar” é uma maneira eficaz de sinalizar para alguém que seu comportamento não é aceitável. A questão é que comportamentos, os quais antes eram discutidos em uma conversa, amenizados com um pedido de desculpas ou por meio de um feedback formal no trabalho, hoje são simplesmente notificados, seja por um post ou pela exclusão da rotina da equipe. O que motiva a prática do “cancelamento” nas redes sociais e nos ambientes corporativos?

Ser “direto ao ponto”, “lacrar” e “ser do contra” aumenta o número de seguidores e gera likes. Levando em consideração que visibilidade, hoje, é a principal meta de muitos, é comum lermos hates a todo momento. Nas equipes, reuniões, confraternizações da empresa, essa manifestação tem nome, rosto e local de trabalho. Encontramos demonstrações veladas e outras totalmente explícitas. Situações que geram consequências graves para as vítimas, tais como: ansiedade, depressão, síndrome do pânico, exclusão social, distúrbio alimentar, entre outras.

Enquanto vemos com frequência pessoas se “desculpando” nas redes sociais, abrindo suas vidas para retornar à “normalidade” e deixar de receber milhões mensagens de ódio, no trabalho, encontramos pessoas, muitas vezes, com talentos em declínio, encolhidos, com vários pontos de interrogação: por que estão fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? O que posso fazer para lidar com essa situação?

Eu me sinto cancelado, o que devo EVITAR?

1. Não voltar o olhar para si e avaliar o que pode ter acontecido – às vezes, provocamos o afastamento das pessoas com comportamentos que, por vezes, são inconscientes. Sempre ter uma crítica quando o outro divide alguma coisa com você; não admitir que discordem do que você pensa; interromper as pessoas com frequência; dividir “fofocas” dos colegas, entre outros comportamentos, podem explicar o cenário atual.

2. Acreditar que merece o que está acontecendo! - mesmo que você tenha errado, a exclusão não é um caminho, o diálogo si. Se você claramente está sendo excluído no ambiente de trabalho e ninguém conversou com você sobre algo que você fez ou causou, o método de tratar a situação está errado.

3. Classificar a situação como “cancelamento” sem ter evidências concretas de que isso realmente está acontecendo – você pode estar vulnerável emocionalmente e isso distorce a percepção dos acontecimentos.

4. Falar dos seus sentimentos com colegas de outras equipes ou empresas – isso pode gerar ainda mais desgaste. Essa situação deve ser tratada de maneira profissional e com as pessoas mais indicadas para resolver a situação.

Quais são os sinais de que você está sendo cancelado na equipe?

Sinais de exclusão podem ser percebidos se tivermos um olhar atento e analisarmos, também, o contexto em que estas situações acontecem. Se você não é ouvido em uma reunião não significa que o time está excluindo você. Observe se você:

• Não é mais convidado para participar de projetos e reuniões importantes;

• Não tem acesso às informações do setor, sempre ou quase sempre, é o último a saber;

• Não tem seu desempenho avaliado;

• É excluído nos eventos da empresa. As rodas de conversa não rendem com a sua presença.

Diferente do que as pessoas pensam, bullyng (ou mobbing quando é feito no ambiente de trabalho) é diferente de “Cancelamento”. Cancelamento tem o objetivo de punir o outro por uma fala ou atitude errada. bullyng acontece quando uma pessoa ou um grupo inferioriza alguém, seja fazendo piadas sobre suas características físicas ou mentais. São ações repetitivas e têm o objetivo de ferir e diminuir a pessoa. Se você constantemente é motivo de piadas pejorativas entre os colegas, e é interrompido constantemente por um colega e nunca consegue finalizar uma linha de raciocínio, você pode estar sofrendo bullyng.

Já o assédio moral é ligado à cultura organizacional e à hierarquia. Caracteriza-se pela conduta abusiva, intencional, que tem como objetivo humilhar e destruir psicologicamente uma pessoa. Geralmente ocorre entre diferentes níveis hierárquicos. Dessa forma, bullyng pode virar assédio moral.

O que fazer para lidar com essa situação?

A empresa tem papel fundamental na tratativa desse fenômeno e precisa adotar estratégias para que isso não afete o clima organizacional e torne o ambiente tóxico demais. A contratação de um psicólogo organizacional, a revisão dos ritos da cultura e a criação de campanhas visando criar um ambiente de respeito, aceitação e diálogo são ações importantes.

Fazer a sua parte é importante. Afinal, o afastamento da equipe pode ser reflexo de uma fala sua ou comportamento inadequado. No entanto, isso explica, mas não justifica. Mas, enfim, se você identificou que fez algo de errado, está na hora de se redimir. Procure a pessoa ou a equipe e peça desculpas. Observe como as pessoas se sentiram e, diante disso, mude. Percalços podem nos fazer melhores se aproveitarmos os aprendizados.

Se a situação está sendo motivada pela falta de tolerância ao diferente, alguma oposição ao seu jeito de ser ou aos seus valores, e nada foi feito por você para explicar esta exclusão, procure o seu líder para conversar abertamente, levando fatos que comprovem a sua conclusão. Se o líder estiver envolvido, busque o canal formal da empresa.

Por fim, se a cultura é tóxica e o “cancelamento” permeia vários níveis na empresa, reflita sobre o que você deseja para a sua carreira. Comece a pensar no plano B.

Procure apoio de um profissional para cuidar da sua saúde mental, pois esse tipo de situação deixa marcas, as quais precisam ser tratadas adequadamente para que você vire a página, aprenda com os seus possíveis erros, a fim de discernir sobre o que levar para o próximo ciclo.

Para inspirar:

“Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer.” (Confúcio)

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

