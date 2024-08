Campanha Fortaleza Liquida começa hoje e terá sorteio de carro elétrico

Tendo início nesta sexta-feira (30), a tradicional campanha Fortaleza Liquida sorteará, neste ano, um carro elétrico (GWM, modelo ORA 03 SKIN), além de R$ 50 mil em vale-compras instantâneos com as raspadinhas premiadas, que serão os próprios cupons da campanha.

Shoppings

Neste ano, além da participação de lojas do Centro e outros corredores e pontos comerciais, a ação contará com a adesão dos seguintes shoppings: Iguatemi Bosque, Parangaba, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping, Terrazo, Giga Mall, Centro Fashion, Grand Shopping Messejana e Mucuripe Center.

Para participar, o consumidor deve realizar uma compra a partir de R$ 100 nas lojas participantes. A cada compra nesse valor, o cliente ganha um cupom. Se pagar na maquininha do Pagbank ou com cartão Elo, o cliente recebe três cupons. Comprando com cartão Elo e passando na maquininha do Pagbank, ganha 5 cupons.

O posto de troca da campanha fica no Hotel Excelsior, no Centro, em alguns shoppings participantes e na sede da CDL de Fortaleza.

Vale-compra

A campanha também vai premiar os cinco primeiros vendedores sorteados, com transação comprovada na maquininha do PagBank, com um vale-compra no valor de R$ 1.000, cada.



“Em sua 15ª edição, a CDL reafirma o compromisso em fortalecer a economia da nossa cidade, criando oportunidades para que os consumidores tenham acesso a produtos de qualidade com preços mais acessíveis. A ação também é vantajosa para que os lojistas aumentem suas vendas e fidelizem seus clientes”, comenta Assis Cavalcante, presidente da CDL



A campanha “Fortaleza Liquida” é realizada pelo Instituto CDL, com o apoio da CDL de Fortaleza e da Faculdade CDL, com patrocínio do PagBank, Elo, GWM NewHouse e Banco do Nordeste.

