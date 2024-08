Taxa de desocupação e informalidade: estamos melhorando?

A taxa de desocupação no Brasil caiu em 15 das 27 unidades da federação (UFs) no segundo trimestre de 2024, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, divulgada neste mês de agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esta notícia é importante para avaliarmos muitos aspectos que, sim, afetam nosso dia a dia diretamente. Segundo a pesquisa do IBGE, a taxa de desocupação, ou seja, houve queda de 1,1% no Ceará, no segundo trimestre de 2024, em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano, no número de pessoas que estão sem trabalho.

No Brasil, em linhas gerais, também ocorreu tal queda, com média de 6,9% de taxa de desocupação. No Ceará, esta taxa está em 7,5% contra 8,6% no trimestre anterior. Isso demonstra alguns pontos importantes:

A Economia Brasileira vem vivendo um momento de crescimento econômico real, com tendências a melhorias maiores ainda em 2024;

Prevê-se crescimento do PIB em 2,1%, situação melhor que anos anteriores;

A inclusão de linhas de crédito do Governo provocou um aquecimento da economia brasileira, principalmente no setor da construção civil, poderoso indicador de crescimento econômico;

Com isso, novas vagas de trabalho têm surgido e provocado esta queda de desocupados.

Esta situação, porém, também acende alguns alertas para cuidarmos melhor de nossas finanças:

Aquecimento da economia pode trazer inflação e, consequente, alta de juros para segurar o avanço inflacionário. Tais medidas são avaliadas pelo Banco Central e pelos economistas em geral;

Situação de elevação a inflação pode trazer aumento de preços e desvalorização do poder de compra, em caso de desequilíbrios.

Interessante como a economia é um belo quebra cabeça e, longe de ser uma Ciência Exata, atua no comportamento de cada um, nas decisões de compra e no sucesso econômico equilibrado.

Vale lembrar que, ainda que a notícia de queda da taxa de desocupação seja motivadora e favorável ao cenário brasileiro, 53% dos brasileiros ocupados atualmente estão, ainda, na informalidade.

A ocupação informal traz prejuízos a dignidade humana em relação aos seus direitos e condições perante o mercado em si. Fica o alerta para os responsáveis pelas Políticas Públicas de atuação no trabalho digno.

Importante mesmo é entendermos, de uma vez por todas, que os temidos indicadores econômicos, como inflação, juros, desemprego, entre outros, trazem consigo o poder de atuação direta na sua vida financeira.

Por isso é essencial que possamos entende rum pouco mais sobre isso.

Pensem nisso! Até a próxima.