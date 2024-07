Quais são as novas regras do Pix? Entenda

Desde o seu lançamento, o Pix tem se mostrado uma importante oportunidade para o Brasil reduzir a necessidade do uso de dinheiro em espécie em transações comerciais. A modalidade também se tornou uma importante ferramenta para impulsionar a bancarização no país, trazendo novos clientes para o sistema financeiro.

Suas operações continuam em ascensão e batem consecutivos recordes.

O Pix encerrou o ano de 2023 com quase 42 bilhões de transações, consolidando-se mais uma vez como o meio de pagamento mais popular do Brasil, um crescimento de 75% ante o ano anterior.

Com o resultado, o Pix revelou a eficiência e grande aceitação popular da ferramenta, que trouxe conveniência e facilidades para os clientes em suas transações financeiras do dia a dia.

As transações do Pix superaram as de cartão de cartão de crédito, débito, boleto, TED, DOC, cheques e TEC no Brasil, as quais, juntas, totalizaram quase 39,4 bilhões.

E, com isso, quais são as novidades estudadas para o Pix e o que muda no seu dia a dia.

Entenda as novidades do Pix

PIX AUTOMÁTICO: O Pix automático é um novo recurso que foi desenvolvido para facilitar as cobranças recorrentes de clientes bancários, funcionando de forma semelhante a um débito automático.

Essa ferramenta tem como objetivo auxiliar no pagamento de serviços públicos, mensalidades de escolas, academias, condomínios e outros serviços de pagamento por assinatura.

Com o Pix automático, os clientes terão mais praticidade e conveniência ao realizar esses pagamentos, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Em resolução publicada dia 22/07/24, o BC estabeleceu que o Pix automático passará a valer a partir de 16 de junho do ano que vem, e não mais em outubro de 2024, como anunciado anteriormente pela instituição.

PIX AGENDADO RECORRENTE: Será obrigatório. Outra resolução do BC, publicada em dezembro do ano passado, alterou as regras do Pix agendado, cuja funcionalidade de recorrência, atualmente facultativa, passará a ser obrigatória para as instituições bancárias a partir de outubro deste ano.

PIX POR APROXIMAÇÃO: O cliente poderá escolher sua instituição, cadastrar sua conta na carteira digital de preferência e salvá-la para efetuar o pagamento presencial com o Pix por aproximação, como já é feito com cartões.

Recurso de aproximação começa a ser testado pelos bancos em 14 de novembro de 2024 e deve estar disponível ao cliente a partir de 28 de fevereiro de 2025.

PIX INTERNACIONAL: O Pix internacional poderá viabilizar remessas transfronteiriças, pagamentos entre empresas e de compras feitas no exterior, segundo o BC. Não há, no entanto, um prazo para que a funcionalidade seja lançada.

PIX OFFLINE: Uma das possibilidades em estudo é a realização do Pix sem a necessidade de conexão com a internet. Essa tem iniciativa como objetivo aumentar o acesso e proporcionar mais comodidade aos usuários.

No entanto, ainda não há uma data específica para o lançamento desse recurso offline. Atualmente, somente os usuários que possuem acesso à internet podem utilizar seus aplicativos bancários para realizar transações via Pix.

Fique atento as novas formas e cuidado com os golpes.

Pensem nisso! Até a próxima.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

