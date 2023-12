Carrefour da Bezerra de Menezes faz saldão com até 70% de desconto

A filial do Carrefour localizada na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, realiza saldão com descontos que podem ultrapassar os 70% em diversos produtos. Segundo funcionários da unidade, a loja fechará as portas em 31 de janeiro de 2024. O clima no Carrefour é de apreensão entre os colaboradores com quem a reportagem do Diário do Nordeste conversou nesta sexta-feira (22).

A reportagem esteve no local para conferir os valores dos descontos. Entre os produtos que estão na promoção “Bota-Fora Preços de Queima de Estoque”, estão utensílios domésticos, como potes de plásticos e velas de aniversário, até itens alimentícios, como vinagre balsâmico, sardinhas em lata e granulados para bolo.

Velas coloridas com glitter são o item observado com o maior desconto: 75%. O produto, que custava R$ 8,99 segundo a promoção do hipermercado, está sendo vendido a R$ 1,99. Na mesma prateleira, copos descartáveis transparentes de acrílico tiveram redução de 70%: de R$ 19,99 para R$ 5,98.

Já no vinagre balsâmico, o abatimento no valor pode chegar próximo dos R$ 30. Antes vendido a R$ 67,49, uma das marcas importadas está sendo comercializada a R$ 37,77, 44% mais barato.

Apesar do anúncio de fechamento, somente três gôndolas, até o momento, estão com produtos com promoções de até 70%. Demais áreas do hipermercado continuam funcionando normalmente.

De acordo com informação obtida com exclusividade pelo Diário do Nordeste, a bandeira Carrefour vai deixar o Ceará a partir de 31 de janeiro de 2024. Quatro lojas serão impactadas, dentre elas a da Avenida Bezerra de Menezes.

Legenda: Produtos em promoção no Carrefour Bezerra de Menezes; loja fecha as portas em janeiro de 2024 Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Essa unidade é a única que não será convertida, conforme informações de fontes do setor varejista cearense. O prédio, atualmente alugado, será devolvido ao proprietário. As demais lojas serão convertidas em Atacadão (Fátima e Maraponga) e Sam's Club (Washington Soares).

APREENSÃO E TRISTEZA

Uma das lojas mais antigas do Grupo Carrefour, a unidade da Bezerra de Menezes se mantém no segmento de hipermercados há vários anos. Antes da chegada do Carrefour, o local já abrigou o Hiper Bompreço, depois BIG Bompreço e, mais recentemente, Carrefour.

Mesmo com as mudanças anos após anos, as marcas garantiram a permanência de diversos funcionários.

Diversos funcionários, que não quiseram se identificar, expressaram clima de tristeza e apreensão com o encerramento total das atividades na Bezerra de Menezes. Uma das trabalhadoras está no local há 16 anos, e confessa que "não sabe o que esperar" com o fim da loja.

Legenda: Produtos alimentícios e de limpeza de promoção na unidade da Bezerra de Menezes do Carrefour; loja fecha no mês que vem Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Os funcionários da unidade ainda informaram que, até o momento, não foram comunicados se serão demitidos ou realocados em outras lojas do Grupo Carrefour (Atacadão e Sam's Club). O Diário do Nordeste questionou a empresa sobre o assunto, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Quando o Carrefour responder aos questionamentos, esta matéria será atualizada.