Embrapa cearense cria tecnologia para envasamento da água de coco

Novidade tecnológica! Na próxima quarta-feira, dia 4 de setembro, a Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, em parceria com a Soul Coco, marca da Fazenda Granjeiro, e com o Sindicato da Indústria de Alimentos do Ceará (Sindialimentos) apresentará a novíssima Tecnologia Água de Coco Microfiltrada.

Desenvolvida pelos pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical, cujo chefe geral é o químico Gustavo Saavedra, essa tecnologia mantém as qualidades nutritivas da água de coco em diferentes embalagens.



As pesquisas tiveram o apoio da Fazenda Granjeiro, do casal de empresários Fernando e Rita Granjeiro, que produz durante o ano inteiro água de coco e feijão verde, utilizando irrigação por gotejamento.

A Fazenda Granjeiro – tirando proveito da pesquisa da Embrapa – já instalou uma unidade de envasamento da água de coco, cujo produto chegará às gôndolas dos supermercados cearenses no próximo mês de outubro. A maioria dos equipamentos dessa unidade industrial é de fabricação nacional, com disse à coluna Rita Granjeiro.

A apresentação da tecnologia será feita no auditório José Flávio Costa Lima, no andar térreo da Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), e terá a presença da presidente da Embrapa nacional, Silvia Masssruha.