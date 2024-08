Cegás fornecerá gás a termelétrica de R$ 7,6 bilhões no Pecém

Cegás e Jandaia S.A assinam Termo de Compromisso para utilização do sistema de distribuição de Gás Natural no Pecém

Novidade! A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) e a Jandaia Geração de Energia S/A celebraram hoje, quarta-feira, 28, um Termo de Compromisso por meio do qual manifestam a intenção de firmar contrato de prestação de serviço de utilização do sistema de distribuição de gás natural, necessário ao funcionamento de usinas termelétricas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

O ato de assinatura ocorreu em uma reunião na sede da Cegás, com a presença de Miguel Nery, presidente da Cegás; Emílio A. Vicens, CEO da Ceiba Energy; Ronan Dias, CEO da Jandaia Geração de Energia; Dickson Araújo, secretário Executivo de Energia e Telecomunicações da Seinfra do Ceará; e de Leandro Araújo, diretor Administrativo e Financeiro da Cegás.

A Ceiba Energy apresentou seu mais recente projeto, o da Jandaia Geração de Energia, termelétrica movida a gás natural, com licença prévia de 2.430 MW e terminal de GNL (gás natural liquefeito). Com investimento estimado de R$ 7,6 bilhões, o projeto dará maior confiabilidade energética ao estado do Ceará e ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A Jandaia Geração de Energia será implantada na Zona de Processamento para Exportação (ZPE Ceará), localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O empreendimento receberá gás de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) que será afretada pela companhia e ficará permanentemente atracada no Porto do Pecém.

O Termo de Compromisso é um documento fundamental para a Jandaia S.A. que participará do próximo leilão de reserva de capacidade de potência, a ser realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que acontecerá até o final deste ano. O leilão será voltado para garantir a segurança energética do país.

O diretor presidente da Cegás, Miguel Nery, destacou a importância da parceria para o desenvolvimento energético do estado.

"O Ceará, que está cada vez mais se consolidando como um polo atrativo para investimentos no setor de energia, preparando-se para receber um empreendimento de grande relevância no setor termoelétrico. Este acordo é um marco para o avanço do setor de gás no Ceará, e reforça o compromisso da Cegás com a excelência na prestação de serviços e na promoção do desenvolvimento sustentável”, disse Nery.

Por sua vez, Ronan Dias, CEO da UTE Jandaia, afirmou que “as energias renováveis estão em expansão no cenário global, especialmente no Brasil”. Ele salientou, contudo, que é muito importante reconhecer o papel estratégico que as termelétricas desempenham, especialmente as movidas a gás natural, porque o SIN precisa de segurança, confiabilidade e flexibilidade. Neste contexto – disse ele – as termelétricas a gás atuam como uma espécie de seguro, para garantir a estabilidade do sistema elétrico.

“Nos momentos de estresse do SIN, quando a chuva não cai, o sol não brilha e o vento não sopra, as térmicas são requisitadas para suprir a demanda”, acrescentou Ronan Dias.

Para Emílio Vicens, “o nosso empreendimento reafirma o comprometimento da Ceiba Energy com a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico do Ceará e, apoiados pelo Governo do Estado, estaremos aqui para fortalecer a infraestrutura energética e promover a implantação de um importante HUB de Gás Natural no Porto de Pecém”.

Fundada em 2015, a Ceiba Energy desenvolve e opera ativos de geração de energia na América Latina, com mais de 2 GW em ativos operacionais e em desenvolvimento no Brasil. A companhia utiliza fontes renováveis e de baixo nível de carbono, fornecendo energia acessível e limpa, proporcionando empregos e crescimento econômico.