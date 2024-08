Pesquisa indica que Ecofor Ambiental faz o melhor serviço público

Ecofor Ambiental realiza o melhor serviço público, segundo fortalezenses, em pesquisa do Datafolha

Empresa do Grupo Marquise, a Ecofor Ambiental, responsável pela coleta de lixo domiciliar em Fortaleza, desempenha um papel crucial na gestão dos resíduos sólidos da capital cearense. A empresa executa o serviço de coleta em toda a cidade, inclusive em áreas de difícil acesso, como ruas estreitas e vielas, por meio de modalidades especializadas, como o gari comunitário e o moto gari.

Recentemente, uma pesquisa do Datafolha Fortaleza, realizada nos dias 20 e 21 deste agosto, revelou que a coleta de lixo domiciliar recebeu a maior média de avaliação entre os serviços públicos analisados. Com uma nota média de 7,1, o serviço superou a média geral de 5,9 atribuída pelos 644 entrevistados.

“Esses dados mostram a importância do trabalho da Ecofor e ressaltam as tecnologias e o aprimoramento constante na gestão dos resíduos para garantir a saúde e o bem-estar da população fortalezense. Também precisamos lembrar que a população desempenha uma função crucial no processo. Se cada um fizer a sua parte, separando o lixo dos resíduos recicláveis e colocando o lixo na porta nos dias e horários marcados, estará contribuindo significativamente para uma cidade mais limpa”, diz Paulo Studart, diretor de operações da Marquise Ambiental, empresa detentora da marca Ecofor.

A importância de uma coleta domiciliar eficiente é amplamente reconhecida por especialistas em saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, a coleta regular de lixo é fundamental para a prevenção de doenças, pois reduz a proliferação de vetores como roedores e insetos que podem transmitir doenças infecciosas. Além disso, a adequada gestão de resíduos contribui para a manutenção da saúde ambiental, minimizando impactos negativos sobre o solo e os recursos hídricos.