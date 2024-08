Clínica Trajano Almeida celebra 50 anos

Para celebrar seus primeiros 50 anos de atividades, a Clínica Trajano Almeida – uma das mais admiradas instituições do Ceará na área do diagnóstico por imagem – reunirá hoje à noite um grupo de médicos, clientes e amigos, aos quais seus diretores revelarão os futuros planos da empresa.

Fundada pelo saudoso médico radiologista Trajano Augusto de Almeida, a Clínica Trajano Almeida investiu bastante, nos últimos anos, na aquisição de modernos equipamentos, todos importados da Europa e dos Estados Unidos.

A História da Clínica Trajano Almeida remonta ao ano de 1946, quando o Dr. Trajano Almeida e o Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, ambos pneumologistas e atuando mais intensamente na área de Tuberculose (Tisiologia), adquiriram da viúva do Dr. Lineu Jucá sua clínica radiológica localizada no centro de Fortaleza. A radiologia estava nos seus primórdios.

A Clínica passou a denominar-se Instituto de Radiologia Lineu Jucá em homenagem ao grande radiologista. Em 1975, inaugurou-se a sua fase mais moderna com a cooperação de radiologistas ilustres, entre os quais Joaquim Trajano Almeida Filho, José Joaquim Frota de Almeida, José Jurandyr Cardoso e José Wilson Medeiros, todos pertencentes à nova linhagem da radiologia com pós-graduação no Sul do país e no exterior.

Em 1988, sob a direção dos Drs. Trajano Almeida e Joaquim Almeida, a clínica inaugurou sua nova e moderna sede na Avenida Dom Luiz, na Aldeota, projetada e construída segundo padrões arquitetônicos de versatilidade e segurança. Passou, então, a chamar-se Clínica Trajano Almeida.

Na sua fase contemporânea, a clínica cresceu muito, dispondo atualmente das mais modernas aparelhagens para os mais diversificados exames nas áreas da Radiologia Digital, Mamografia Digital, Estereotaxia, Ultrassonografia, Doppler Colorido, Tomografia Computadorizada Multislice, Densitometria Óssea e Ressonância Magnética de Alto Campo 1,5 Tesla e 3,0 Tesla.

Credenciada pelos melhores planos de saúde, a clínica é hoje dirigida pelo Dr. Joaquim Trajano Filho, fazendo parte do seu corpo médico seus filhos doutores Eduardo e Paulo Ricardo e seus sobrinhos Érico e Breno, todos radiologistas.