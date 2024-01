C&A fecha loja de rua no Centro de Fortaleza

A gigante varejista de moda C&A encerrou as atividades em uma das mais tradicionais lojas da marca no Ceará, localizada na Avenida Senador Pompeu, no Centro de Fortaleza. Em um comunicado aos clientes, a empresa informa que a unidade foi fechada no dia 31 de dezembro de 2023.

"Esperamos você em uma de nossas lojas, a partir de 02/01, para uma experiência de moda incrível!", diz o comunicado, que convida o consumidor a baixar o aplicativo da C&A ou acessar o site.

Sobre trocas de produtos, a C&A informa que poderão ser realizadas em qualquer uma das outras lojas, "assim como pagamento das atuais e das próximas faturas do Cartão C&A".

"Os pagamentos das faturas também poderão ser feitos em agências bancárias, casas lotéricas ou pelo Internet Bank. Utilize o app C&A para consultar o seu limite para compras e saques, ou tenha acesso à linha digitável para pagamento de fatura", pontua ainda a C&A.

Por fim, a empresa agradece pela parceria dos clientes e disponibiliza os contatos da empresa para informações adicionais. De acordo com a página oficial da C&A, a loja da Senador Pompeu, no Centro, era uma das 10 unidades da varejista em Fortaleza.

Resultados da C&A

Conforme o mais recente relatório de resultados da C&A, na bolsa brasileira com a sigla CEABR3, a receita líquida de vestuário cresceu 12,6% no terceiro trimestre de 2023 contra igual período de 2022. Além disso, o documento mostra uma redução de 47,6% na dívida líquida da empresa.

A coluna entrou em contato com a C&A para mais informações sobre a decisão e aguarda resposta.

