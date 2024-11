Sobral recebe primeira loja do Mercadinhos São Luiz e gera mais de 130 empregos; saiba onde

O Mercadinhos São Luiz abriu, na manhã desta quarta-feira (6), a 28ª loja do grupo, que conta ainda com as bandeiras Mercadão e Mini. A nova unidade ficará localizada no em Sobral, na região Norte do Estado, e marca o primeiro estabelecimento da empresa fora da Região Metropolitana de Fortaleza e do Cariri.

Segundo informações do São Luiz, a nova loja conta com quase 1,6 mil metros quadrados (m²) de área e vai empregar 137 colaboradores, sendo 90% nascidos no município da região Norte. A unidade fica localizada dentro do Sobral Shopping, no bairro Dom Expedito.

A inauguração era uma das duas programadas pelo Grupo São Luiz para o mês de novembro, e deve ser a última de 2024 no formato Mercadinhos, a maior bandeira do grupo, focada nos públicos de classes A e B e com uma maior variedade de produtos, ao contrário do Mercadão, especializado em descontos.

Está prevista ainda para este mês a inauguração de mais um Mercadão, desta vez no Pátio Castelão, localizado na Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza. Com isso, o grupo vai encerrar 2024 com 29 lojas.

Ao todo, são 20 Mercadinhos, sete Mercadões e um Mini, localizados em Fortaleza (maior parte das unidades), Crato (somente Mercadão), Juazeiro do Norte, Eusébio, Aquiraz e Sobral.

Para 2025, a expectativa é de pelo menos quatro novas lojas, sendo três Mercadões (Juazeiro do Norte, Caucaia e Borges de Melo, em Fortaleza) e um Mercadinho, na Aldeota, onde anteriormente funcionava o supermercado Pão de Açúcar.

O Grupo São Luiz é, ao lado do Cometa Supermercados e da Âncora Distribuidora (dona do Frangolândia Supermercados e do Mega Atacadista), a única rede varejista do setor alimentício do Ceará a superar R$ 1 bilhão em faturamento em 2023, de acordo com dados do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

