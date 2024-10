Eletro Mateus inicia 'ofensiva' de inaugurações no Ceará com abertura de primeira loja em Fortaleza

A inauguração do Eletro Mateus há uma semana no bairro José Walter, em Fortaleza, representa um marco para o Grupo Mateus no Ceará. Foi a primeira loja da bandeira de eletrodomésticos oficialmente aberta no Estado, e os planos da empresa incluem uma expansão ainda mais intensa nos próximos meses.

Em entrevista ao Diário do Nordeste durante a abertura do empreendimento em conjunto com o Mix Mateus, o diretor de expansão do Eletro Mateus, Rafael Pimentel, revelou parte dos planos de novas inaugurações no Ceará.

Na esteira das inaugurações de atacarejos e demais lojas de varejo, o dirigente afirmou que o grupo vem mapeando locais e cidades cearenses para instalar a bandeira de eletrodomésticos.

"A gente vê o Ceará com um potencial de crescimento muito grande. Montamos um plano para aproveitar esse plano de expansão da empresa e agora a gente vem com a bandeira do Eletro Mateus para o Ceará. A gente percebe com a bandeira de Mix que o Estado vem desenvolvendo bem. Para a nossa bandeira de eletro, a economia é ainda mais sensível", explicou.

Expansão em Fortaleza e interior

Vale lembrar que a inauguração no José Walter, embora seja a primeira oficialmente do grupo no Estado, não significa dizer que o Eletro Mateus não estava presente no Ceará. A bandeira operava até então no território cearense associada com os atacarejos, geralmente em seções dentro dos estabelecimentos.

Em Juazeiro do Norte, essa seção é um pouco maior e está instalada na área externa do Mix Mateus, mas de acordo com o próprio grupo, não constitui de fato uma loja de eletrodomésticos por não "ter o mix todo, com todo o conceito de layout de um Eletro Mateus completo".

Como parte do plano de expansão no Ceará, Rafael Pimentel vislumbra mais inaugurações no esquema "combo", assim como no José Walter: uma loja de eletro ao lado de um atacarejo.

O grupo vislumbra, até 2029, abrir 12 novas lojas em Fortaleza e Região Metropolitana. Lojas "solo" do Eletro Mateus, sem estar necessariamente associada a outra unidade da empresa, também devem ser abertas.

A gente vai nos dois formatos: esquema de combo junto com os atacarejos e também agora junto dos bairros. Em Fortaleza, a gente vai entrar dos bairros no formato tradicional e também no combo com as nossas lojas de Mix. Rafael Pimentel Diretor de expansão do Grupo Mateus

Legenda: Eletro Mateus do José Walter: loja é a primeira de eletrodomésticos do Grupo Mateus no Ceará Foto: Ismael Soares

Dentre as unidades para 2025, ainda sem data confirmada, está a loja que funcionará em esquema de combo com o Mix Mateus do bairro Farias Brito, em Fortaleza, no cruzamento das avenidas José Jatahy com Bezerra de Menezes, onde anteriormente existia um hipermercado Carrefour. Haverá ainda uma academia Greenlife no espaço.

Já para o primeiro semestre do próximo ano, algumas lojas estão previstas. Rafael Pimentel ressaltou que a empresa "ainda está definindo o número" de estabelecimentos, mas destaca que as cidades de Aracati, Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Sobral e Tianguá devem receber unidades do Eletro Mateus. Em Fortaleza, por sua vez, "várias" devem ser inauguradas.

Destaque da loja física

Ao contrário de outros estabelecimentos de eletrodomésticos, o Eletro Mateus se diferencia por ter uma loja de tamanho menor, embora mantenha a variedade de produtos tradicionais nesse tipo de unidade.

Rafael Pimentel evidenciou a questão e a importância da "loja física". Para ele, é essencial, principalmente para públicos não tão familiarizados com compras virtuais, manter unidades abertas para visualização e testes dos produtos.

"Temos o cliente que não abre mão de experimentar, tocar e entender o produto. Tem o cliente que vem na loja física para ter experiência com o produto e tem o cliente que realmente está 100% digitalizado. A loja física a gente entende que vai ter a estratégia dela e sempre vai ter o consumidor dela", frisa.

Legenda: Rafael Pimentel, diretor de expansão do Grupo Mateus Foto: Ismael Soares

Com o esquema de novas lojas, o Eletro Mateus "vai inaugurar" o e-commerce, como anunciou o diretor de expansão da marca. A modalidade deve chegar ao mercado a partir de 2025.

O Eletro Mateus é a segunda maior bandeira do Grupo Mateus, atrás apenas do Armazzém, lojas de conveniência. Ao todo, são 465 estabelecimentos em oito estados do Nordeste e no Pará.