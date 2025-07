Debora Bloch usa personagens de 'Vale Tudo' para defender taxação de grandes fortunas

A atriz Debora Bloch, que interpreta a vilã Odete Roitman em "Vale Tudo", da TV Globo, divulgou nas redes sociais, nesta quinta-feira (10), uma publicação em defesa à taxação das grandes fortunas.

No Instagram, ela escreveu: "Todo o meu apoio à justiça tributária com a taxação das grandes fortunas". Acompanhada da legenda, está um "carrossel" com personagens do folhetim, e uma comparação do percentual do imposto de renda que eles pagariam.

O primeiro quadro é dividido entre a personagem dela, Odete, e Raquel (Taís Araújo). Enquanto a bilionária pagaria apenas 2%, o tributo da micro-empresária seria de 7,5%.

A diretora de arte Solange pagaria 27,5%, e o herdeiro dos Roitman, Afonso, 5,4%; a secretária Aldeíde pagaria 22,5%, e o executivo Marco Aurélio, também 5,4%, aparecem em sequência.

Como parte do "carrossel", a atriz reproduziu o discurso do diretor Walter Salles, de "Ainda Estou Aqui" (2024), no Prêmio Faz Diferença, promovido pelo jornal O Globo, em que defende a taxação dos ditos "super ricos" e a "construção de um país mais justo e igualitário". Vale lembrar que o cineasta acumula uma fortuna de US$ 4,8 bilhões.

A última foto do "carrossel" do Instagram remete a uma matéria do UOL, que afirma que esta mudança geraria R$ 1,3 trilhão por ano.