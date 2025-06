Imposto de Renda 2025: Receita paga 2º lote de restituição nesta segunda (30); veja quem recebe

O 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2025 é pago pela Receita Federal até as 10 horas desta segunda-feira (30). Mais de 6,5 milhões de contribuintes ficam com o saldo mais recheado com a devolução referentes aos tributos pagos a mais no ano passado.

O pagamento é realizado na conta bancária ou via chave Pix do tipo CPF informada no momento da declaração. Esse lote contempla indivíduos com prioridade legal e também os que não possuem, mas receberam prioridade ao utilizarem os recursos de declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX.

Quem recebe a restituição no 2º lote?

Nesta segunda-feira são contemplados os seguintes tipos de contribuintes que declararam o Imposto de Renda:

4.764.634 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix ;

e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via ; 1.044.585 contribuintes de 60 a 79 anos ;

; 496.650 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério ;

; 148.090 contribuintes acima de 80 anos ;

; 91.363 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

O lote também abrange restituições residuais de exercícios anteriores.

Como saber se recebo no 2º lote?

O consulta aos pagamentos dessa etapa começou em 23 de junho, e para saber se a restituição está disponível o contribuinte deve:

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso haja alguma pendência na declaração, o cidadão pode retificar o documento, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

E mais: a Receita Federal disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas suas bases informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Veja também Negócios 'Tudo em Dia': Caixa oferece até 90% de desconto em dívidas renegociadas; saiba como participar Negócios Quina de São João: 44 apostas no Ceará acertam 4 dezenas e ganham até R$ 68,5 mil

O que fazer se não recebi a restituição?

Como a restituição do Imposto de Renda é depositada somente em conta bancária de titularidade do contribuinte, as rotinas de segurança da Receita Federal impedem que o pagamento seja realizado caso haja erro nos dados financeiros informados ou algum problema na conta destino.

Para não haver prejuízo ao contribuinte, é possível reagendar a restituição via agente financeiro Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, é possível corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones:

4004-0001 (capitais);

0800-729-0001 (demais localidades);

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.