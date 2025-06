Quina de São João: 44 apostas no Ceará acertam 4 dezenas e ganham até R$ 68,5 mil

A Quina de São João de 2025 foi sorteada na noite deste sábado (28). No Ceará, 44 apostas acertaram 4 dezenas e foram contempladas com prêmios que vão de R$ 6.229,64 a R$ 68.526,00.

O estado não teve nenhum ganhador com cinco acertos. As apostas vencedores no prêmio máximo foram feitas no Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo. Cada aposta levou R$ 19.249.775,58.

Veja também Negócios Veja quais são as dezenas mais sorteadas da Quina de São João na história do concurso Negócios Bolão em Fortaleza acerta quatro dezenas da Quina concurso 6758; veja valor da premiação Negócios Quina de São João: descubra quantas apostas do Ceará já ganharam no concurso especial junino

VENCEDORES DO CEARÁ

Barbalha: 1

Brejo Santo: 1

Catunda: 1

Caucaia: 1

Fortaleza: 23

Granja: 1

Juazeiro do Norte: 6

Jucás: 1

Mauriti: 1

Milagres: 1

Orós: 1

Palhano: 1

Quixadá: 1

Quixeramobim: 1

Tauá: 1

Várzea Alegre: 1

Viçosa do Ceará: 1

NÚMEROS SORTEADOS

35 - 19 - 20 - 34 - 12

RESUMO DO CONCURSO

5 acertos

13 apostas ganhadoras, R$ 19.249.775,58

4 acertos

3.825 apostas ganhadoras, R$ 6.229,64

3 acertos

268.918 apostas ganhadoras, R$ 84,38

2 acertos

6.311.241 apostas ganhadoras, R$ 3,59

Quanto rede o prêmio total na poupança?

Até essa sexta-feira (27), o prêmio da Quina de São João era de R$ 230 milhões. O valor subiu para R$ 250 milhões.

A poupança é o investimento mais tradicional dos brasileiros. É fácil de aplicar, isenta de Imposto de Renda (IR) e tem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) — o que protege o dinheiro do investidor em caso de falência do banco, até o limite de R$ 250 mil por instituição.

Com taxa anual de cerca de 6,16%, os R$ 230 milhões iniciais aplicados por um ano renderiam R$ 14.184.100, segundo simulação feita no app Mobills. O valor total ao fim de 12 meses seria R$ 244.184.100.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 2,50 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 2,50. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.