Quina de São João: descubra quantas apostas do Ceará já ganharam no concurso especial junino

O sorteio da Quina de São João 2025 acontece neste sábado (28) e paga o maior prêmio da história: R$ 230 milhões. O concurso especial foi criado há 14 anos e desde então mudou a vida de várias pessoas em diversos locais do Brasil, entre eles sortudos que realizaram apostas vencedoras no Ceará.

A loteria junina acontece anualmente, desde 2011, em alguma data próxima ao dia 24 de junho, Dia de São João. Nela, os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Assim como nos anos anteriores, o prêmio não acumula. Então, o montante milionário sairá de qualquer jeito e ganha quem acerta a maior quantidade de números.

Ao analisar os dados da Caixa Econômica Federal com o resultado de todos os sorteios já realizados da Quina de São João, o Diário do Nordeste descobriu quantas apostas feitas em território cearense ganharam o valor principal do concurso especial.

Quantas vezes o Ceará ganhou na Quina de São João?

Jogos realizados no Ceará venceram em duas edições especiais da loteria junina. Foram elas:

Quina de São João de 2019

Realizado em 24 de junho daquele ano, o concurso 5002 foi o primeiro em que jogadores do Ceará ganharam valores na loteria especial.

Na época, ninguém acertou os cinco números sorteados (17-27-53-78-79) e, como o prêmio principal da Quina de São João não acumula, o valor de R$ 140 milhões foi dividido entre os sortudos que indicaram corretamente quatro das cinco dezenas.

Entre as 1.577 apostas vencedoras, 34 foram realizadas no Ceará e cada uma faturou R$ 97.451,78.

Nos dados da Caixa Econômica Federal, não há detalhes sobre em quais cidades cearenses os ganhadores registraram as "fezinhas" certeiras.

Quina de São João de 2020

A sorte voltou a bater na porta e no bolso dos cearenses no ano seguinte, quando o concurso especial 5299, realizado em 27 de junho de 2020, sorteou R$ 152 milhões.

Na ocasião, quatro apostas acertaram as cinco dezenas do resultado (07-17-29-55-78) e uma delas foi registrada em Fortaleza, no Ceará. Cada jogo vencedor faturou R$ 30.517.183,25.

Como apostar na Quina de São João

Os interessados em participar da edição deste ano podem apostar até as 19 horas de sábado. Para jogar, basta apostar nas lotéricas de todo o País, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no portal Loterias Caixa.

Os jogos têm volantes específicos da Quina de São João e os apostadores podem marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Cada aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50. Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de Surpresinha.

Já quem quer aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo, pode optar pelo bolão. Nesse formato, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

A Caixa garante que o Bolão nos canais digitais oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas. Quando o apostador acessar o site Loterias Caixa ou o aplicativo, serão apresentadas as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas do apostador.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. As cotas podem ser pagas com Pix ou cartão de crédito.