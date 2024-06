Quina de São João teve nove apostas que acertaram a quadra no Ceará; veja as cidades

O sorteio da Quina de São João aconteceu no último sábado (22) e três apostas, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, vão dividir o prêmio de mais de R$ 229 milhões. No Ceará, os apostadores não conseguiram acertar todos os números, mas alguns sortudos tiveram quatro acertos, o que também dá direito a um prêmio de menor valor.

Os números sorteados na Quina de São João de 2024 foram: 21 - 38 - 60 - 64 - 70. Segundo os cálculos, os participantes que acertaram os cinco números vão levar R$ 76.638.821,73 cada. Já os valores da quadra variam de R$ 11 mil a R$ 121 mil, de acordo com o site da CAIXA.

Entre bolões e apostas simples feitas no Ceará, os vencedores vieram de Camocim, Crato e Fortaleza. As da Capital, por exemplo, foram em bolões com 10 e 50 cotas, realizados em loterias físicas.

Apostas que acertaram a quadra no Ceará: